Lupillo Rivera -de 52 años de edad- ya se enteró que Belinda -de 34 años de edad- cabe perfecto en una maleta para huir de la prensa.

Al respecto, el cantante Lupillo Rivera pidió a los reporteros que dejen de perseguir a Belinda cada que se la encuentran.

Pues este hostigamiento habría orillado a Belinda a tomar medidas drásticas para ocultarse del escándalo.

Lupillo Rivera pide un alto al hostigamiento contra Belinda

Lupillo Rivera fue captado por la prensa a su llegada al aeropuerto y, como es costumbre, lo abordaron con preguntas sobre Belinda.

Si bien Lupillo Rivera está alejado de Belinda desde el 2019, el cantante nunca la libra sobre ser cuestionado sobre su supuesta ex novia.

Lupillo Rivera y Belinda (Especial)

La prensa se encargó de enterar a Lupillo Rivera sobre el último truco de Belinda, el de meterse a una maleta para huir.

“Creímos que ibas a salir en tu maleta, como Belinda”, bromearon con el cantante.

El Toro del Corrido no entendía a qué se referían con la hazaña de Belinda, por lo que primero sólo se rió confundido.

Cuando le preguntaron si él también ha aplicado la de huir escondido en una caja, maleta o algo parecido, Lupillo Rivera confesó que sí.

“La apliqué una vez, no puedo platicarles”, dijo.

Finalmente, Lupillo Rivera le pidió a la prensa dejar de hostigar a Belinda con temas de pasado; tales como el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

“No la hostiguen, no me la hostiguen”, reclamó para defender a su querido ex amor.

Lupillo Rivera se quedó sin palabras sobre la nueva relación de Christian Nodal

Lupillo Rivera andaba muy atrasado en los chismes del espectáculo, pero la prensa mexicana se encargó de enterarlo en su último encuentro.

Además de contarle cómo fue que Belinda huyó -supuestamente- adentro de una maleta de viaje, Lupillo Rivera volvió a escuchar el nombre de Christian Nodal.

Esta vez, por el escándalo de su reciente relación con Ángela Aguilar, de 20 años de edad.

Lupillo Rivera se quedó sin palabras al enterarse de que Christian Nodal -de 25 años de edad- ya no está con Cazzu, la mamá de su hija.

“Yo no tengo nada que ver ahí, yo no comento”, reconoció el cantante.

Sobre el casamiento, Lupillo Rivera lamentó que ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar lo invitaran: “No me invitaron a la boda, no se nada de ese rollo”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar (Especial )

Finalmente, Lupillo Rivera le aconsejó a todos sus colegas cantantes no enojarse por los memes que hacen de ellos.

Pues cualquiera de estos es “promoción” y ‘libra’ a los famosos de trabajar para estar en boca de todos.