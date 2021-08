Luisito Comunica es una de las celebridades de internet más reconocidas en la actualidad.

Recordemos que Luisito Comunica incursionó en Youtube realizando tutoriales y covers; poco a poco fue ganando seguidores hasta que llegó a documentar sus viajes.

No obstante, en varias ocasiones han señalado a Luisito Comunica por hacer ciertos comentarios que no le parecen del todo correctos a los internautas.

Luisito Comunica (@luisitocomunica)

Luisito Comunica: “Quien no trabaja es porque no quiere”

Recientemente Luisito Comunica volvió a dar de que hablar en redes sociales debido a un comentario que hizo en sus historias de Instagram.

Resulta ser que Luisito Comunica iba caminando por las calles de la ciudad de México, cuando hizo notar que, a su paso, se iba encontrando con varias personas trabajando en sus respectivos negocios.

Entonces, sin imaginar lo que se le vendría después, el famoso Youtuber no dudó en mencionar que “quien no trabaja es porque no quiere”.

Pues desde su perspectiva, “no existe pretexto para no trabajar”.

Le llueven críticas a Luisito Comunica por su comentario

Luego de que su historia comenzara a circular por redes sociales, varios internautas comenzaron a hacerle un sinfín de críticas.

Incluso una página de Twitter llamada “Cosas de Whitexicans”, publicó una captura de pantalla de la historia, por lo que los seguidores no tardaron en expresar sus opiniones.

Publicación de Twitter de Cosas de Whitexicans (@Los Whitexicans/Twitter)

De acuerdo con los internautas, para Luisito Comunica “es muy sencillo hablar desde su posición privilegiada”.

Además de que para el influencer “es muy sencillo hablar del desempleo en México cuando él nunca ha tenido que pasar por una situación similar”.

Sin embargo, también hubieron algunos usuarios que no dudaron en defender al originario de Puebla.

Por lo que las opiniones de la situación estuvieron bastante divididas.

“Pues es la verdad, los ofendidos son los webones que no trabajan que prefieren vivir de la beca”.

“Me da risa que este tipo de frases siempre la dicen privilegiados o millonarios”.

“Todo comentario de ese compa, es como escuchar a Chumel”.

“Ya salieron los niños ratas a defender a Luisito. Neta no saben nada de economía y solo hablan desde su privilegio”.

Son solo algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la publicación.