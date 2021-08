‘Luisito Comunica’ se queja del costo de las pruebas PCR: “Es un tremendo negociazo”

Luisito Comunica se encuentra en medio de la polémica por criticar el costo de las pruebas de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) y asegurar que se ha convertido en un “negociazo” para los laboratorios.

Su comentario surge un mes después de que aseguró que a su papá le prohibieron la entrada a la Unión Europea por la vacuna contra el Covid-19.

Pese a la contingencia por el Covid-19, Luisito Comunica continúa viajando a diferentes lugares del mundo. Esto le generó un regaño por parte de la actriz Ana Martín quien le recomendó cuidarse.

Sin embargo, Luisito Comunica generó polémica al hablar sobre el costo de las pruebas PCR. A través de sus Instagram Stories, el youtuber cuestionó que el procedimiento no es el mismo en todos los países.

De acuerdo con Luisito Comunica se ha tenido que realizar varias pruebas contra el Covid-19, por los diferentes viajes que ha realizado y señaló que es un procedimiento caro.

“Hace raro me hice una prueba PCR, a cada rato me estoy pique y pique la nariz. Y nunca me había puesto a reflexionar bien en lo caras que son”

Luisito Comunica