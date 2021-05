El youtuber Luisito Comunica publicó un video en redes sociales donde expresa su molestia e indignación a causa del colapso de la línea 12 del metro.

Luego del colapso de la línea 12 del metro, varias personas no han dudado en alzar la voz en contra de las respectivas autoridades.

Y el famoso Youtuber e influencer mexicano, Luisito Comunica no se quedó atrás.

Por medio de un video en su cuenta de Instagram fue que Luisito Comunica, expresó su molestia por lo ocurrido en la línea 12 del metro.

El youtuber se encuentra muy enojado con las autoridades

En el video, Luisito Comunica asegura que él no suele opinar acerca de temas de administración pública.

Pero el colapso del metro lo indigna bastante como para quedarse callado.

“Estoy muy molesto, muy decepcionado. Yo no suelo opinar sobre temas de administración pública, pero esto de verdad es una vil mamada. Esto me tiene muy enojado.” Luisito Comunica.

Luisito asegura, entre otras cosas, que esta tragedia se pudo haber evitado.

Además, el youtuber también explica que, los impuestos que paga toda la población son para que todo funcione de manera correcta.

Y le enoja bastante que esto último no se cumpla.

“Esto es una verdadera tragedia que se pudo haber evitado (…) Me enoja, de verdad me molesta pensar que pagamos tantos impuestos para que las autoridades hagan un trabajo de la verga." Luisito Comunica.

También expresó que muy probablemente, las autoridades no van a pagarle los daños a todos los afectados.

Así como a las familias de los fallecidos no van a pagarles los entierros.

Posteriormente, Luisito también aclaró que no se muestra a favor o desfavor de ningún partido político en especial.

"Y aclaro, (...) que no digo esto porque me pagó -la oposición-, la verdad me vale burguer si es culpa de este mandato o el anterior. Es culpa sinceramente de todos. Estos daños en el metro se reportaron desde hace años. Y, ¿Quién hizo algo? Nadie." Luisito Comunica.

Finalmente, Luisito aprovechó para decir que muchas personas lo ven, por lo que quiere decirle a las autoridades que se pongan a trabajar.

Así como recordarles que son ellos los que trabajan para la población , de la misma forma en que viven de lo que la misma población produce.