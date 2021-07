Luisito Comunica: Le prohiben la entrada a la Unión Europea por vacuna contra el Covid-19

Luisito Comunica dio a conocer que había emprendido un nuevo viaje con destino a Francia y Mónaco. Sin embargo, los planes se le arruinaron por no estar bien informado.

Ante la pandemia, muchos países exigen estar inmunizados contra el Covid-19. Lo que pocos saben, como Luisito Comunica, es que en Europa sólo se aceptan ciertas vacunas.

A quienes han sido inmunizados con vacunas no aprobadas por la Unión Europea, se les impide el paso a su territorio, lo que le pasó a Luisito Comunica y a su acompañante.

A través de sus historias en Instagram, Luisito Comunica compartió con sus seguidores que se encontraba a bordo de un avión, para iniciar un nuevo viaje por el mundo.

Aunque suele irse con amigos o con su novia, esta vez Luisito Comunica se hizo acompañar por su papá, quien le enseñó varios tips de viaje en el avión.

Ambos se escuchaban muy entusiasmados, pero cuando llegaron al aeropuerto de Turquía sus planes se arruinaron, pues les impidieron abordar otro vuelo a un país de la Unión Europea.

Luisito Comunica contó que para ingresar al viejo continente no basta con estar inmunizados contra el Covid-19, dicha protección debe haber sido adquirida por ciertas vacunas.

Una que no está aprobada en la Unión Europea es la vacuna Sinovac , con la que fue inmunizado, no Luisito Comunica, sino su papá.

Mi papá tiene la vacuna Sinovac y no sirve para viajar a Europa; no la aceptan, Sinovac. Entonces sepan que no sirve para viajar, literal, nos rebotaron. Nos dijeron no pueden ir a Europa”

Luisito Comunica