Luis Rey era peor de lo que se vio en ‘Luis Miguel: La serie’, afirma autora de su biografía

Luis Rey era peor de lo que se vio en ‘Luis Miguel: La serie’, afirma Luisa Oceguera, autora de su nueva biografía no autorizada.

Con base en los descubrimientos que hizo, la autora de ‘La Historia Detrás de Luisito Rey’ no duda en calificar al padre de Lusi Miguel como “ patológicamente malvado ”.

Incluso, la escritora se aventura a presumir que más allá de una enfermedad, la muerte de Luis Rey sería consecuencia de sus conductas ilícitas que tendrían orígen en su infancia.

Y es que, al igual que su hijo, Luis Rey fue víctima de sus padres, para luego continuar con el círculo vicioso en el que ahora se encuentra Luis Miguel, afirma la escritora.

Desde las primeras páginas de su libro, Luisa Oceguera confirma que Luis Rey en la realidad “eran tan o más tirano que su representación” en ‘Luis Miguel: La serie’.

Para ejemplificarlo, la escritora describe en su biografía de Luis Rey las humillaciones que el español le hacía a Luis Miguel cuando grababa la película ‘Fiebre de Amor’ con Lucero.

Todo, dijo, para “hacer gala” del poder que ejercía sobre Luis Miguel, quien al ser entonces un niño tímido y sumiso, no oponía ninguna resistencia:

Luisa Oceguera afirma que su investigación sobre Luis Rey la llevó a convencerse de que realmente “sí era un villano” , que sólo veía por su beneficio:

“Era un ser muy egocéntrico, que arrasó con todas las personas que tenía alrededor, que no sólo no supo ser padre, sino tampoco esposo o pareja, porque no se casó” con la madre de Luis Miguel

Luisa Oceguera, autora de ‘La Historia Detrás de Luisito Rey’