El creador de contenido mexicano Luis ‘Potro’ Caballero, quien, durante ‘La Casa de los Famosos’, se besó con la conductora Laura Bozzo, reveló qué tal besa.

Fue en un encuentro con algunos medios de comunicación, donde Luis ‘Potro’ Caballero de 30 años, habló sobre su experiencia al besar a la presentadora de televisión, además de recordar cómo fue que ocurrió.

“Lo rico fue el beso con Laura Bozzo, que se viralizó. Iba a ser un beso de tres, Toni Costa nos dejó tirados y nos dimos uno nosotros”, relató.

Recordemos que recientemente, el chico reality y la peruana se reencontraron en el foro de La Casa de los Famosos, donde nuevamente se besaron.

Laura Bozzo y Luis 'Potro' Caballero se besan. (Tomada de video)

“Y obviamente yo le di la bienvenida a Laura a la vida real”, confesó.

Finalmente, aseguró que Laura Bozzo “tiene unos labios jugosos”.

¿Luis Potro Caballero tendría una relación con Laura Bozzo? Él responde

Luis ‘Potro’ Caballero, fue cuestionado en un encuentro con la prensa, sobre la posibilidad de iniciar un romance con Laura Bozzo, después de haberla besado en ‘La Casa de los Famosos’.

El influencer reaccionó desconcertado y aseguró que nunca tendría algo más que una amistad con ella: No, qué te pasa, qué te pasa, yo siempre me he caracterizado por tener un buen gusto”, dijo.

Laura Bozzo se burla de Luis 'Potro' Caballero y lo llama alcohólico (Instagram/luispotrocaballero)

Tras darse cuenta que con sus palabras demeritaba a Laura Bozzo, explicó que lo que busca en una relación, es una mujer de su edad.

“No porque Laura no sea una mujer hermosa, pero que vaya a corde a mi edad”, explicó Luis ‘Potro’ Caballero.

Finalmente, bromeó con ello y comentó que le sería imposible soportar su caracter: “Yo no podría soportar a Laura todos los días así despertando con ella, no manches”.

Luis Potro Caballero, agradece memes de Laura Bozzo

Luis ‘Potro’ Caballero, comentó que, una de las cosas que más agradece de ‘La Casa de los Famosos’, son los memes que dejó la participación de Laura Bozzo.

“Ahí los ves cómo se despiertan, cómo se duermen, cómo se bañan. Vimos a Laura Bozzo despertándose, la cantidad de memes que nos regaló”, dijo entre risas.

“creo que en otras circunstancias no le hubiera gustado ese tema y el tema de exponernos, es lo bonito de este experimento”, agregó para concluir.