¿Fue difícil reunirlos? Esto dijo Michelle Salas sobre el esperado reencuentro entre sus padres Luis Miguel y Stephanie Salas en su boda.

En octubre del 2023, Michelle Salas -de 34 años de edad- se casó con el empresario Danilo Díaz en una exclusiva ceremonia en la Toscana, Italia.

Algo que sorprendió de la boda de Michelle Salas con Danilo Díaz es que se dio el esperado reencuentro entre Luis Miguel -de 53 años de edad- y Stephanie Salas.

En medio de varias especulaciones, Luis Miguel y Stephanie Salas -de 54 años de edad- no se perdieron este importante momento de su hija y se les pudo ver juntos.

A casi seis meses de su boda, Michelle Salas habló sobre su vida de casada y esto fue lo que dijo sobre el reencuentro entre Luis Miguel y Stephanie Salas.

Una de las bodas más esperadas del 2023 fue la de Michelle Salas y Danilo Díaz y es que había muchas especulaciones sobre los posibles invitados.

Y es que tal como se especuló, durante la boda de Michelle Salas se dio el reencuentro entre Luis Miguel y Stephanie Salas.

Pero ¿qué pasó entre Luis Miguel y Stephanie Salas en la boda? Michelle Salas por fin rompió el silencio y esto fue lo que dijo sobre el reencuentro de sus padres.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Michelle Salas fue abordada por varios medios de comunicación que no dudaron en cuestionarla sobre su boda.

Michelle Salas se mostró muy feliz de poder empezar esta nueva etapa de su vida en compañía de sus seres queridos y de sus padres Luis Miguel y Stephanie Salas.

Sin querer brindar muchos detalles al ser cuestionada sobre el reencuentro entre Luis Miguel y Stephanie Salas, Michelle Salas solo puntualizó que se siente muy afortunada porque todo fue muy hermoso.

Aunque Michelle Salas se portó muy amable con todos los medios de comunicación, evitó dar grandes detalles sobre su vida privada.

Al ser cuestionada sobre cómo ha cambiado su vida ahora que ya está casada, Michelle Salas señaló que no ha cambiado tanto su relación pues ya llevaba mucho tiempo con Danilo Díaz.

Sin embargo, Michelle Salas se mostró muy feliz con esta nueva etapa en su vida, dejando ver que mantiene una gran relación con su esposo.

“Estoy muy feliz, muy feliz con esta nueva etapa… Increíble, la verdad no ha cambiado mucho porque ya llevábamos muchos años, así que no cambió tanto la relación”

Sobre la denuncia que podría enfrentar su tío Alejandro Basteri por presunto fraude y abuso de confianza, Michelle Salas prefirió no entrar en conflictos.

De manera contundente, Michelle Salas señaló que si mantiene comunicación con su tío, pero negó tener cualquier tipo de información sobre este asunto.

“Sí (he hablado con él), nada (me ha dicho), Yo no sabía, me estoy enterando por ustedes”

Michelle Salas