El 13 de septiembre, María Fernanda, hija de Luis Ángel ‘El Flaco’, hubiera cumplido 22 años de edad, por lo que el cantante decidió que ese día contaría cómo se enteró de su muerte.

Como te informamos en informamos en SDPnoticias, María Fernanda, la hija de Luis Ángel ‘El Flaco’ murió ahogada en playas de Mazatlán, Sinaloa.

Por lo que hoy el cantante mexicano, de 36 años de edad, revela que a través de una llamada telefónica escuchó cómo su hijo intentaba revivir a la joven, pero nada se pudo hacer.

Luis Ángel ‘El Flaco’ reaparece (especial)

Luis Ángel ‘El Flaco’ se encontraba en California cuando murió su hija

Con el corazón en la mano y el llanto desbordado, Luis Ángel ‘El Flaco’ se abre sobre la muerte de María Fernanda ocurrida el pasado 18 de agosto.

En declaraciones para el programa El Gordo y La Flaca, el exvocalista de Los Recoditos cuenta que él se encontraba trabajando en California, Estados Unidos, cuando ocurrió la muerte.

Su hijo lo llamó por teléfono varias veces, pero estaba tan ocupado que apenas si le prestó atención al celular, lo hizo porque a su esposa le llamó la atención tanta insistencia.

“Le marqué y ellos ya iban al lugar donde estaba la niña. (Le dije) pásame a tu mamá, ¿qué está pasando?”, recuerda y nunca olvidará la respuesta:

“Es que me hablaron que la niña estaba en el mar y no ha salido”. Luis Ángel 'El Flaco' recuerda cómo se enteró de la muerte de su hija

Luis Ángel 'El Flaco' (Especial)

Luis Ángel ‘El Flaco’ escuchó cómo intentaban revivir a su hija muerta

Al notar la desesperación de su hijo Luis, de edad desconocida, Luis Ángel ‘El Flaco’ le llamó a su hermano Ramón para que fuera a ver qué estaba pasando.

Su hermano llegó a la playa y lo llamó por teléfono. “No la veo, no la veo, no sé para dónde meterme”, le dijo al cantante, quien no despegó el oído del celular.

De pronto, el mar arrojó el cuerpo de María Fernanda y dos hombres intentaron sacarla, pero fue imposible debido a que uno padecía asma y al otro le dio un ataque en ese momento.

“El mar la sacó, inmediatamente se metió por ella, se metió por ella y la sacó rapidísimo, el teléfono nunca se colgó entonces se estaba escuchando todo lo que estaba pasando” Luis Ángel ‘El Flaco’

No recuerda el tiempo en que llegó la ambulancia, pero sí el ruido que había cuando le realizaban RCP.

“Mi hija tenía rato que se había ido, ya no estaba con nosotros, ya no había manera de devolverla.”

Hasta ahora, Luis Ángel ‘El Flaco’ no ha ido al lugar donde murió su hija, confiesa tenerle coraje al mar ya que éste se la quitó. No obstante, día a día confía en que su dolor disminuirá.