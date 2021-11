Ludwika Paleta pide no abusar de filtros: “¿por qué tememos salir como somos?” señaló durante su paso por la alfombra azul del evento Hombres del Año.

Y es que Ludwika Paleta, es una de las personalidades del medio artístico que se encuentran a favor del skincare.

Durante su paso por la alfombra azul del evento Hombres del Año Ludwika Paleta destacó la importancia de valorar el cuerpo y características que la genética otorga.

Y es que Ludwika Paleta, la actriz de origen polaco en varias ocasiones se ha declarado a favor del skincare, es decir, del cuidado de la piel.

Pues de acuerdo con Ludwika Paleta al cuerpo se le debe cuidar ya que es el que nos permite movernos y vivir en general.

Sin embargo, menciono en la actualidad muchas personas temen mostrarse como son y se ocultan en redes sociales con filtros, algo que no logra entender.

Cabe recordar Ludwika Paleta en varias ocasiones ha señalado que su rutina de cuidado de piel la ha alejado del cirujano plástico.

Pues con ayuda de mansaje y productos naturales Ludwika Paleta ha mantenido su rostro en perfectas condiciones.

Durante la gala Ludwika Paleta también fue cuestionada sobre el debut musical de su hijo Nicolás Haza.

Sin embargo, pese a tener una relación muy cercana con él, dijo Ludwika Paleta por ahora no le ha brindado ninguno de sus consejos para destacar en el ambiente artístico.

Y es que aclaró Ludwika Paleta su hijo no la busca como mentora en el medio artístico pues la ve como un hijo a su madre.

“No me pide muchos eh, de hecho, está en una edad en la que no pide consejos y tampoco quiere escuchar muchos, me imagino que para él es difícil tener una mamá famosa”

Ludwika Paleta