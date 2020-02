Ludwika Paleta anuncia que pondrá en pausa su carrera para estar con su familia.

Ludwika Paleta se sinceró con los medios de comunicación y reveló que pondrá en pausa su carrera. La actriz de 41 años de edad lo hace con el objetivo de disfrutar a su familia.

Ludwika siente que debido a tanta carga de trabajo el los últimos meses no ha podido estar con sus tres hijos como quiere.

“Es el momento de descansar un poquito, porque en estos tres meses que llevo trabajando muchísimo no he podido estar mucho tiempo con mis hijos y además en los momentos que puedo descansar no descanso por estar con ellos” Ludwika Paleta. Actriz

Sin duda el anuncio de la actriz tomó por sorpresa a todos, pues siente que no le está prestando atención a su familia como debe de ser.

Además narró que ha tenido días complicados debido a que sus hijos han estado enfermos del estómago, lo que la ha tenido muy ajetreada, no descansa bien y no rinde igual en el trabajo.

Así mismo confesó que su esposo Emiliano Salinas ha sido un gran apoyo en su carrera en lo últimos meses y él siempre respeta las decisiones que quiera tomar.