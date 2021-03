Ludwika Paleta envió emotivos y contundentes mensajes de amor propio a sus fans

Ludwika Paleta mantuvo con sus seguidores una plática en donde habló por primera vez de una etapa de su vida que muchos desconocían.

La actriz Ludwika Paleta reveló en Instagram que durante varios años tuvo problemas de autoestima a causa de algunos productores de televisión, que le pidieron que bajara de peso antes de comenzar a grabar una telenovela.

Esta íntima confesión fue revelada en sus historias de Ludwika Paleta tras compartir la imagen de dos tipos de muñeca Barbie: la alta y delgadísima, por lo que decidió dar su opinión sobre el termino “bonita”.

"Relacionado con el post que puse de las muñecas: cuando yo estaba creciendo, yo tenía problemas de peso, yo no me sentía bonita. Yo llegaba con un productor o de alguna productora y antes de empezar una telenovela me decían 'tienes que bajar de peso' y tenía muchísimos complejos al respecto, entonces, por eso es lo que les digo: lo de la perfección es una cosa de adentro para fuera" Ludwika Paleta

El amor propio y lo que significa ser "bonitos" son dos de los temas que más ha analizado Ludwika Paleta recientemente, La actriz de nacionalidad polaco-mexicana abrió su corazón e insistió a sus fans a no tratar de seguir estándares de belleza, sino a cultivar la autoestima y otros valores como la honestidad y la valentía.

"Lo bonito no es lo importante, lo bonito está en otras virtudes, en ser valiente, fuerte, sensible, en ayudar a los demás, en tener un corazón bonito, no sé, en lo que se les ocurra, en lo que realmente es importante, para que las niñas, desde pequeñitas, sintamos que no tenemos que ser bonitas" Ludwika Paleta

Finalmente Ludwika Paleta dijo a sus fans "si tú no te sientes bien contigo misma, por más 'bonita' que parezcas porque además, bueno, define bonita... pero por más perfecta que seas, si tú no estás bien en tu interior, no te vas a sentir bien".

A lo largo de varias stories de Instagram, Ludwika Paleta, quienes mamá de Nicolás, Bárbara y Sebastían, insistió a sus seguidoras que el ser bonita “va más allá del físico.

Ludwika Paleta junto a su hermana Dominika parecen gemelas

Ludwika Paleta, protagonista de la serie Madre sólo hay dos de Netflix compartió hace unos días una imagen al lado de su hermana, Dominika, el resultado provocó miles de reacciones porque los seguidores de ambas famosas manifestaron que parecían gemelas.

Los intercambios amorosos entre Dominika y Ludwika Paleta no pasaron desapercibidos porque los internautas se enfocaron en la gran relación que tienen como hermanas y el parecido que tienen.