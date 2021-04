Ludwika Paleta salió a la defensa de su esposo Emiliano Salinas

En entrevista con Mara Patricia Castañeda Ludwika Paleta habló sobre su matrimonio con Emiliano Salinas y cómo ha defendido su relación.

Ludwika Paleta se ha convertido en una de las actrices más populares de la televisión mexicana. Sin embargo también ha estado en medio de la polémica por sus relaciones con Plutarco Haza y su actual esposo Emiliano Salinas.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda la actriz defendió a su actual pareja y aseguró que vive un matrimonio feliz, diferente a todos los rumores que han surgido de su relación.

Ludwika Paleta reveló que cuando se divorció de Plutarco Haza se liberó

En el video Ludwika Paleta reveló que ella se divorcio muy joven de Plutarco Haza, y en ese momento fue muy difícil.

“Yo me divorcié muy joven, entonces creo que debe ser diferente divorciarte cuando sientes que ya no tienes mucha vida por delante, que además que creo eso también es una concepción muy errónea” Ludwika Paleta

La actriz destacó que de su primer esposo aprendió mucho y además le dejo a su hijo Nicolás.

“No quiero que suene feo, porque mi matrimonio me dio muchas cosas, una de las más preciadas que amo en el mundo es Nicolás, pero yo tenía que vivir otra cosa; me liberé, me quité tantas cosas de encima y me convertí en otra persona, aprendí mucho” Ludwika Paleta

Ludwika Paleta: “Si la gente conociera a Emiliano dejaría de decir tantas tontearías”

Ludwika Paleta confesó que tras su divorcio pudo conocer a un hombre maravilloso, Emiliano Salinas, con el que se volvió a casar en 2013.

“Tuve la gran fortuna de conocer a un hombre maravilloso. Mira, se me cae la baba...nos amamos y nos disfrutamos y nos reímos juntos y nos enamoramos y tenemos unos hijos preciosos” Ludwika Paleta

Sobre la polémica en torno a su relación con el hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, destacó que si en verdad la gente lo conociera no dirían esas cosas de él.

“Yo siempre digo que si la gente conociera a Emiliano dejaría de decir tantas tontearías” Ludwika Paleta

Ludwika Paleta reveló que vive un matrimonio feliz y que si no fuera así ya habría tomado la decisión de separarse.

“Si yo estuviera en un matrimonio donde realmente me la pasara mal, en donde no estuviera feliz, en donde estuviera viviendo una cosa espantosa... yo creo que se notaría” Ludwika Paleta

Sobre las críticas en contra de su esposo Emiliano Salinas, la actriz confesó que hay comentarios que si le duelen.

“Cuando dicen cosas pues simplemente las veo como objetivamente. Si duele, si cuesta trabajo. De pronto me entra mucha rabia, pero también hay cosas que no puedo controlar” Ludwika Paleta

Aunque destacó que si lee los comentarios, trata de que hay gente que escribe sin ponerse a cuestionar las cosas.

“La gente habla lo que quiere y la gente reparte de lo que le sobra. Yo así tomo las cosas que se escriben, que leo, que se dicen (…) Hay mucha gente que no piensa, que no se cuestiona las cosas, que escucha una cosa y la repite sin más” Ludwika Paleta

Ludwika Paleta señaló que su esposo Emiliano Salinas no es celosa y que la apoya con su trabajo.