La actriz y comediante Lucila Mariscal ingresó al hospital de emergencia, a causa de un accidente ocurrido en su casa, ubicada al sur de la Ciudad de México.

Elias Cañete, representante de Lucila Mariscal , confirmó la información a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde dió más detalles de los sucedido.

El también cantante señaló que Lucila Mariscal ingresó al hospital de emergencia el pasado 24 de diciembre, luego de sufrir una fuerte caída.

Según versiones, el accidente fue tan aparatoso que los familiares de Lucila Mariscal pensaron que se había fracturado la cadera y de inmediato fue trasladada a un hospital.

El representante de Lucila Mariscal señaló que de momento no puede dar detalles sobre el estado de salud de Lucila Mariscal porque están a la espera de los exámenes médicos.

Así, pidió comprensión ante los complicados momentos que vive la familia de Lucila Mariscal.

“Desgraciadamente aún no puedo darles más detalles hasta hoy que me den resultados los médicos de este hospital. Muchas gracias por su comprensión de no poder contestar tan rápido tantos mensajes y llamadas...”

Elias Cañete, representante de Lucila Mariscal