La actriz mexicana Lucía Méndez de 67 años rompió el silencio en torno a los rumores de haber tenido una relación sentimental con el expresidente Vicente Fox.

Recordemos que en una entrevista para el programa de espectáculos ‘Suelta la sopa’, Lucía Méndez confesó que pudo llegar a ser la Primera Dama de México, pues varios mandatarios le “tiraban el perro”, sin embargo, ella nunca quiso darles pie a algo más, pues le “daba miedo” el poder.

Pese a ello, ella optó por convertirse en amiga cercana de sus esposas, aunque prefirió no revelar los nombres de estos hombres.

“Sí lo pude haber sido (la primera dama), pero nunca me animé, no me gustaba, tanto poder me daba miedo. Hubo varios presidentes que me tiraban el perro, pero... no puedo decir quiénes. Sinceramente fui hábil, fui inteligente, me hice muy amiga de sus esposas, íntima amiga de sus esposas”. Lucía Méndez

Lucía Méndez en 'siempre reinas'. (@NetflixLAT)

Lucía Méndez aclara si tuvo o no un romance con Vicente Fox

Lucía Méndez rompió e silencio sobre las especulaciones de haber tenido un romance en algún punto con el expresidente de México Vicente Fox, quien actualmente tiene 79 años.

Aunque muchos aseguraron que tendrían una relación sentimental y la actriz señaló que sí hubieron mandatarios que intentaron salir con ella, Vicente Fox no fue uno de ellos.

Lucía Méndez aseguró que durante el sexenio del político en cuestión, los medios de comunicación y el público le inventaron una serie de falacias, hasta vincularla con él.

(Vicente Fox / Facebook)

Sin embargo, compartió que ni siquiera lo conocía, y aunque así hubiera sido, dejó saber que no es precisamente su tipo de hombre.

“No, nunca, jamás (me buscó Vicente Fox). Me inventaban cosas. México quería que yo me casara con Vicente Fox, cuando a Vicente Fox no lo conocía. Realmente no es el perfil de hombre que yo estaba buscando”, declaró Lucía Méndez.

La famosa comentó que, la razón por la que el público quería verlos juntos, era únicamente debido a que ambos eran originarios de León, Guanajuato, e insistían con las especulaciones.

“En un momento dado, México quería que nos uniéramos, porque éramos de León, Guanajuato. Se pusieron tercos en que, querían que yo fuera la Primera Dama”, explicó.

“Yo nunca tuve nada que ver con él. En un momento dado, en su campaña, me ponía en los periódicos, yo toda vestida de azul y él al lado mío”, contó.

Pese a ello, Lucía Méndez afirmó que “él siempre estuvo muy enamorado de Marta (Sahagún)”.