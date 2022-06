Para celebrar el mes del orgullo LGBTTTIQ+, Lucía Méndez se maquilló como drag queen y se tardó 5 horas en preparar su espectacular look.

Lucía Méndez ha pronunciado su apoyo a la comunidad y la postularon dos comités para que fuera coronada como reina, pero debido a compromisos de trabajo, la actriz no puede asistir al evento.

A cambio le pidieron que se maquillara con drag queen y se hizo llamar la ‘Draga Méndez’, con el fin de dar un mensaje por el mes Pride.

Contó que el proceso para caracterizarse con drag queen le llevó varias horas: “Cinco horas arreglándote, poniéndote todo esto. El maquillaje es impresionante, porque es de mucha creatividad y sobre todo el talento que tienen”.

La actriz pronunció su amor por la comunidad LGBTTTIQ+, pues han sido muy importantes en su carrera.

Es por eso que aceptó maquillarse con una drag queen y lució el cabello color rojo con un maquillaje impactante que hacía lucir sus ojos como de una muñeca.

Por otro lado, explicó que la comunidad ha estado con ella cuando se siente triste y desde el inicio de su carrera la han apoyado.

Lucía Méndez no estará presente en la marcha del orgullo gay el próximo sábado, debido a que tiene compromisos en Miami y tendrá una junta con productores.

También reveló que a las 9 de la mañana del próximo sábado, compartirá un video donde hablará de los derechos de las personas LGBTTTIQ+.

Yuri ha sido criticada por sus comentarios homofóbicos, a pesar de que ha sido apoyada por la comunidad gay por años.

Ante esto, Lucía Méndez fue cuestionada sobre qué mensaje le enviaría a Yuri por su homofobia y ella se negó a hablar de la veracruzana.

“Yo no tengo ningún mensaje para nadie, lo único que te puedo decir es que yo los quiero no porque me llenen los lugares, sino porque ellos han visto que cuando tienen problemas yo estoy siempre con ellos”

En el programa ‘De Primera Mano’ también le preguntaron por Yuri y ella se volvió a negar a opinar sobre la cantante.

“A mi no me interesa Yuri, no me interesa hablar de ella, nunca más (...) Yuri y Laura Zapata son dos gentes que no me interesa hablar de ellas, para nada. Están fuera de mi vida”

Lucía Méndez