Lucía Méndez se burla de Laura Bozzo por criticar su rostro en ‘La casa de los famosos’. A sus 67 años la actriz destacó que se encuentra mejor que nunca y tiene una belleza envidiable.

En ‘La casa de los famosos’, Laura Bozzo había arremetido en contra de Lucía Méndez al señalar que se había arruinado su rostro, mientras que Verónica Castro mantenía su belleza.

Los comentarios de Laura Bozzo llegaron a oídos de Lucía Méndez quien de inmediato señaló que seguramente la conductora se estaba viendo al espejo cuando habló de ella.

Y es que Laura Bozzo habría ocupado la supuesta rivalidad que hay entre Lucía Méndez y Verónica Castro. Pese a los rumores la actriz de ‘Colorina’ señaló que si podría trabajar con su compañera.

Desde que inició la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, Laura Bozzo ha dado de que hablar por sus polémicos comentarios y por la relación que mantiene con Niurka.

Al igual que lo hizo con Pati Chapoy, Laura Bozzo despotricó en contra de Lucía Méndez pues cuestionó su rostro e incluso la comparó con Verónica Castro.

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación, Lucía Méndez fue cuestionada sobre esta situación y no dudo en responderle a la conductora.

En el video compartido por el canal ‘delarosatv’ Lucía Méndez se burló de Laura Bozzo y destacó que seguramente cuando dijo esos comentarios ella se encontraba viéndose en un espejo.

Mostrando ante los medios que tiene un rostro espectacular, Lucía Méndez le recomendó a Laura Bozzo que la viera para que se diera cuenta de que seguía luciendo increíblemente.

“Porque véanme ¿cómo me ven? Yo nada más le digo a mi comadre que yo siempre la he defendido toda la vida y que me vea que no tengo nada y yo creo que cuando lo dijo ella estaba frente a un espejo viéndose a ella misma”

Lucía Méndez