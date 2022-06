Lucía Méndez compartió un proyecto con Laura Zapata y arremetió contra ella, pues asegura que siempre tiene su papel de villana de telenovela.

‘Siempre reinas’ es el reality show de Netflix donde la actriz trabajó con:

Laura Zapata

Lorena Herrera

Sylvia Pasquel

La también cantante dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante y reveló sus nuevos proyectos, pues acudirá a Chile a grabar una canción para recaudar fondos.

También contó de su proyecto ‘Siempre Reinas’, pero aprovechó para arremeter contra Laura Zapata, a quien acusa de siempre buscar problemas con los demás.

La actriz asegura que a ella no le gusta pelearse, pero Laura Zapata se ha destacado por conflictiva y humillar a los demás, por lo que ella se habría defendido.

Sylvia Pasquel, Lucía Méndez, Laura Zapata y Lorena Herrera 'Siempre reinas'. (@NetflixLAT)

Lucía Mendez arremete contra Laura Zapata

Ambas actrices compartieron espacio en el reality show ‘Siempre reinas’ y todo indica que la convivencia entre ambas no fue agradable.

La raíz de los conflictos entre Laura Zapata y Lucía Méndez tendría que ver con que la actriz de ‘Colorina’ exigía un trato especial al de sus compañeras, durante la grabación del reality show y esto habría molestado a la hermana de Thalía.

Lucía Méndez aprovechó su conversación con Gustavo Adolfo Infante para hablar de Laura Zapata a quien tachó de ‘peleonera’.

“Ella siempre es, como su sistema, de pelearse, de insultar, de humillar y yo sinceramente no tengo ganas de contestar nada” Lucía Méndez

El comunicador aprovechó la conversación para criticar a Laura Zapata y tacharla de problemática, además de decir que habla mal de todo mundo.

Lucía Méndez, actriz. (Agencia México)

Lucía Méndez explicó que no iba a dar más declaraciones sobre sus rencillas con Laura Zapata porque tenía una carta de confidencialidad con Netflix.

Pero aprovechó para decir que Laura Zapata ya estaba dado declaraciones cuando la serie aún no se estrena y que el público será quien decida quién tiene la razón.

“Yo voy a seguir las reglas y a mí no me interesa lo que diga, si no es conmigo, es con todo el mundo” mencionó la actriz sobre la relación de Laura Zapata con su entorno.

“Siempre está como de la villana de las telenovelas de Thalía, pero las villanas siempre terminan mal” Lucía Méndez

Laura Zapata (Instagram/lauraza)

Por otro lado, Lucía Méndez habló del homenaje que le rindieron en Los Ángeles por sus 50 años de trayectoria y se dijo contenta por este reconocimiento.

Además está emocionada por su participación en el proyecto ‘Killer Babes’, donde dio vida a una asesina serial.

Lucía Méndez ha seguido vigente en la actuación y al parecer su mala relación con Laura Zapata no le afecta en lo absoluto.