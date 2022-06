Lucía Méndez revela que retoca sus fotos: “Si no usas filtro estarías loca”. La cantante confesó que ella si utiliza Photoshop en sus imágenes para mejorar su apariencia frente a sus seguidores.

Tras las críticas que recibió Verónica Castro por el uso de Photoshop en sus imágenes, Lucía Méndez puntualizo que ella también recurre a estos retoques, aunque lo hace de manera suave para que no se note tanto.

Ante los rumores de una supuesta rivalidad con Verónica Castro, Lucía Méndez puntualizó que ella siempre ha cuidado la imagen que muestra ante sus seguidores, pese a la burla de algunas personas.

El uso de filtros en redes sociales es más común de lo que se puede imaginar, sin embargo Verónica Castro recibió un sinfín de críticas luego de que se expuso que en una de sus fotos había usado Photoshop.

En medio de la controversia que se generó, varias celebridades defendieron a Verónica Castro por el uso de filtro en sus redes sociales. Tal fue el caso de Lucía Méndez, quien confesó que ella también lo utiliza.

En entrevista para el programa Hoy, Lucía Méndez se mostró a favor del uso de filtros pues aseguró que son una gran herramienta.

Lucía Méndez puntualizó que lo que ella si pone atención es en que el filtro no sea exagerado, ya que no quiere que se vea tan diferente en persona.

“Yo sí pongo mi filtro, claro que pongo mi filtro, pero por supuesto que pongo mi filtro. Pero trato que no sea tan marcada la onda, que no te veas tan diferente ya en persona. Pero sí uso filtro porque si no usas filtro estarías loca”

Durante su conversación, Lucía Méndez puntualizó que el uso de filtros siempre ayuda a refrescar la imagen de una persona.

Sobre las criticas que han surgido por lo diferente que se ven los individuos en persona, Lucía Méndez puntualizó que todos cambian, incluso con el maquillaje.

Lucía Méndez puntualizó que ella siempre ha cuidado su imagen y sobre todo contar con una buena luz, ya que eso hace toda la diferencia.

“Yo siempre me preocupo por estar bien iluminada, desde joven decía ‘Mi luz’, hasta me hacen burla todos, pero si no tienes luz te ves horrible, así tengas 20 años y el mejor maquillaje, lo que sea, pero si no tienes una buena luz te ves muy mal”

Lucía Méndez