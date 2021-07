Lucía Méndez es señalada de ‘déspota’ y ‘grosera’ luego de que, según se acusó, despotricara insultos en contra de su maquillista.

Caleb Campos , quien se encargó del arreglo de Lucía Méndez para sus presentaciones en El Paso, Texas, acusó a la famosa de malos tratos y constantes desaires.

“No sé quién se cree”, apuntó el maquillista.

El pasado jueves, Lucía Méndez -junto a Manoella Torres, Dulce y Rocío Banquells- inició presentaciones en El Paso, Texas, como parte de la gira musical ‘Divas’.

Para dicho espectáculo, el arreglo de Lucía Méndez fue asignado al maquillista Caleb Campos .

A través de su cuenta de Instagram, el maquillista habló sobre la discusión que mantuvo con Lucía Méndez luego de que ella lo insultara en constantes ocasiones.

Tachándola de ‘grosera’ y ‘déspota’, Caleb Campos acusó a Lucía Méndez de tener una mala actitud durante la sesión.

Asimismo, aclaró que el maquillaje para la famosa fue un servicio gratuito .

Luego de este primer roce entre Lucía Méndez y el maquillista, la cantante y actriz solicitó continuar la sesión en el baño “para poder verse”.

Caleb Campos aceptó y, en respuesta, Lucía Méndez lo insultó llamándolo ‘gordo’ .

“Tenemos que hacerla un poco para atrás señora Méndez, porque tengo que caber para maquillarla de frente, y me dice: ‘pues deja de comer tamales así sí cabes’”, acusó Caleb.

Pese a los malos tratos, el maquillista asegura que intentó calmarse e ignorar por completo a Lucía Méndez durante el resto del proceso.

Sin embargo, según cuenta, la famosa “no se dejaba maquillar” y lo describió como ‘inexperto’.

“Me dijo que yo no sabía maquillar. Le di la brocha, el lápiz y le dije que podía maquillarse ella. Me dijo que no, así que le pedí que me dejara hacer mi trabajo.”

Caleb Campos