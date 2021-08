Lucía Méndez se encuentra en medio de la polémica después de que el maquillista Caleb Campos la acusó de “déspota y grosera”. Sin embargo, muchos de sus seguidores han salido en su defensa e incluso le han pedido que regrese a la pantalla chica.

En un video que compartió en sus redes sociales, Lucía Méndez reveló los motivos que la han alejado de las telenovelas. Y es que de acuerdo con la también actriz no le han ofrecido un papel que se encuentre a su altura.

Después de burlarse de las personas que no su creen encuentro con Quetzalcóatl, Lucía Méndez respondió a sus seguidores que la piden ver de nuevo en la pantalla chica.

A través de un video, Lucía Méndez confesó que si ha recibido algunas propuestas para poder regresar a las telenovelas, pero en realidad ningún proyecto que ella considere interesante.

“Hay varias empresas que me están ofreciendo como actriz, ya sé que ustedes me quieren ver, pero no me han ofrecido nada a la altura, nada a lo que yo diga: ´bueno, me encanta, lo voy a hacer´, sinceramente no”

Lucía Méndez