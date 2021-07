Lucía Méndez responde a burlas por su encuentro con Quetzalcóatl: “Mentes enanas podridas”

Lucía Méndez se encuentra en medio de la polémica, pues el maquillista Caleb Campos la acusó de ser “déspota” y “grosera”, incluso señaló que lo llamó “gordo e inexperto”.

En declaraciones para el programa Hoy, Lucía Méndez habló sobre las declaraciones del maquillista, pero también se refirió a las burlas que ha recibido por revelar que ha tenido un encuentro con el Dios Quetzalcóatl.

A principios de mes de julio, Lucía Méndez reveló que había tenido un encuentro místico con Quetzalcóatl cuando visitó las montañas aledañas al volcán Popocatépetl.

Tras sus declaraciones, Lucía Méndez recibió un sinfín de críticas y burlas en las redes sociales. La actriz destacó lo que decía era verdad y que no le importaba si le creían.

Para mostrar que era de verdad su encuentro con Quetzalcóatl, Lucía Méndez mostró un video en el que se puede ver a un águila que presuntamente sería la representación del Dios.

Al ser cuestionada sobre las burlas, Lucía Méndez destacó que no le importaba lo que pensaran de ella, pero puntualizó que los que las críticas son “mentes enanas podridas”.

“Tengo las pruebas, no sé si viste el águila… opino que fue una experiencia padrísima, que se sigan burlando, no hay ningún problema, no, ya sé que son mentes enanas podridas, ya tenemos plenamente identificado quienes son”

Lucía Méndez