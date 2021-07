El pasado fin de semana, Caleb Campos , quien fue maquillista de Lucía Méndez en El Paso, Texas, acusó a la famosa de ‘déspota’ y ‘grosera’.

Si bien Lucía Méndez se había mantenido al margen de esta situación, la producción de ‘Divas’ -show donde actúa Méndez- ya hizo frente a las acusaciones del maquillista.

Al respecto, se aseguró que las palabras de Caleb Campos “están fuera de contexto”; además, revelaron que el maquillista fue quien tuvo actitudes “altaneras”.

“Caleb Campos mostró una actitud negativa y altanera”, asegura la producción

Caleb Campos, maquillista asignado para cubrir el arreglo de Lucía Méndez para el show ‘Divas’, arremetió en contra de la famosa al llamarla ‘déspota’ y ‘grosera’.

Toda vez que, según declaró, Lucía Méndez lo llamó “gordo” e “inexperto” durante la sesión de maquillaje previa a la función.

Vía Instagram, Lucía Méndez compartió el comunicado de la producción de ‘Divas’ que responde a las fuertes acusaciones del maquillista.

Sobre el tema, la carta aclara que las palabras de Caleb Campos “están fuera de contexto” e, incluso, señalan al maquillista como el verdadero “negativo y altanero”.

“Lamentamos haber confiado en sus servicios para nuestro show”, se lee en la declaración a favor de Lucía Méndez.

“Sus palabras y acciones están totalmente fuera de contexto, y precisamente hablando de profesionalismo, calidad y comportamiento ético (…) Caleb Campos, dista bastante de serlo, ya que desde un principio mostró una actitud negativa y altanera.” Producción de 'Divas'

Comunicado de 'Divas' (@nelssiecarrillo)

Tras el comunicado de la producción, las opiniones entre los seguidores de Lucía Méndez se han dividido.

Mientras algunos se muestran a favor de la famosa, otros más la acusan de “soberbia” y “gorrona” por agredir al maquillista.

Maquillista asegura que Lucía Méndez lo trató con insultos

A través de su cuenta de Instagram, el maquillista habló sobre la discusión que mantuvo con Lucía Méndez luego de que ella lo insultara en constantes ocasiones.

Tachándola de ‘grosera’ y ‘déspota’, Caleb Campos acusó a Lucía Méndez de tener una mala actitud durante la sesión de maquillaje.

Asimismo, aclaró que el servicio para la famosa fue totalmente gratuito .

“Empezamos bien, platicando, y cuando le empecé a secar el cabello, empezó a quejarse: ‘ay niño, me duele’, empezó con una actitud muy fea.” CALEB CAMPOS

Luego de este primer roce entre Lucía Méndez y el maquillista, el ambiente se volvió tenso; aún más cuando la famosa llamó ‘gordo’ a Caleb Campos.

“(Le dije) Tengo que caber para maquillarla de frente, y me dice: ‘pues deja de comer tamales así sí cabes’”, acusó el maquillista.

Unos minutos más tarde, Lucía Méndez volvió a atacar a Caleb Campos describiéndolo como ‘inexperto’:

“Me dijo que yo no sabía maquillar. Le di la brocha, el lápiz y le dije que podía maquillarse ella. Me dijo que no, así que le pedí que me dejara hacer mi trabajo”, afirmó Caleb Campos en su cuenta de Instagram.