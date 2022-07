Lucía Méndez no quiere lucir canas como Verónica Castro pues asegura que a ella no le gustaría verse como una abuelita.

Este viernes 22 de julio, Lucía Méndez fue homenajeada en el programa Hoy por sus 50 años de carrera artística. La cantante de 67 años de edad se mostró muy agradecida de que hayan recordado su trayectoria de esa manera.

Lucía Méndez siempre se ha preocupado por su imagen es por ello por lo que reconoció que ella si utiliza Photoshop en sus imágenes para mejorar su apariencia frente a sus seguidores.

Lucía Méndez cumplió 50 años de trayectoria artística, su trabajo en la televisión y en la música fue reconocido en el programa Hoy.

En diversas ocasiones, Lucía Méndez ha señalado que siempre ha tratado de cuidar su imagen frente a sus seguidores, es por ello por lo que no quiere hacer personajes de adultos mayores ya que no quiere ser recordada como Sara García y Prudencia Griffel.

En entrevista con varios medios de comunicación, Lucía Méndez fue cuestionada sobre si alguna vez se dejaría sus canas, tal y como lo ha hecho Verónica Castro de 69 años de edad.

La reportera Berenice Ortiz compartió la entrevista con Lucía Méndez en donde señaló que no tiene pensado dejarse las canas.

Lucía Méndez destacó que ella quiere seguir los pasos de grandes estrellas como Cher, Jane Fonda, María Félix que siempre se mostraron perfectas ante las cámaras.

En el video Lucía Méndez puntualizó que ella no tiene pensado dejarse las canas, pues tiene otra línea.

Lucía Méndez se dijo consciente de que con el tiempo va a envejecer, sin embargo destacó que no quiere tener esa imagen de una abuelita.

“Yo voy a envejecer y ni modo todo se va a derrumbar, pero que me vean con canas y en abuelita, no nunca”

No es la primera vez que Lucía Méndez habla sobre su apariencia, pues el año pasado la famosa confesó que no quiere ser tachada como una tradicional abuelita.

En entrevista para el programa Hoy, Lucía Méndez señaló que no tiene la intención de interpretar personajes de adultos mayores, pues no quiere lucir como una tradicional abuelita.

Lucía Méndez destacó que no se encuentra dispuesta a dejarse el cabello blanco, pues busca llevar una carrera como lo ha hecho Cher, que aún sigue luciendo increíble.

“Yo respeto mucho a Sara García y a Prudencia Griffel, pero yo no llevo esa línea. Yo no voy a terminar como Sara García o Prudencia Griffel, con todo mi respeto, que son las abuelitas del Cine Nacional, no me voy a dejar el cabello blanco”

Lucía Méndez