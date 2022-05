Lucía Méndez está dispuesta a trabajar con Verónica Castro, así como lo hicieron Paulina Rubio y Alejandra Guzmán con su tour ‘Perrísimas’.

En una conferencia de prensa Lucía Méndez fue cuestionada sobre la supuesta enemistad que mantiene con Verónica Castro desde hace varios años.

Durante estos años han surgido diferentes versiones acerca de los motivos de su pelea, incluso Elisa Beristain dijo que Verónica Castro siguió los pasos de Lucía Méndez porque estaba enamorada.

Lucía Méndez y Verónica Castro son dos de las grandes estrellas de la televisión mexicana. Ambas protagonizaron diferentes melodramas que las convirtieron en un éxito a lo largo de los años.

Aunque mantuvieron sus carreras de manera separada, desde los años 80 se ha especulado sobre una posible rivalidad entre Lucía Méndez y Verónica Castro.

Pese a que Lucía Méndez y Verónica Castro han negado tener un problema puntual, a lo largo de los años diversos productores han tratado de juntarlas en distintos proyectos, pero sin ningún éxito.

Tras el éxito que han tenido Paulina Rubio y Alejandra Guzmán con su tour ‘Perrísimas’, Lucía Méndez fue cuestionada sobre si podría hacer una gira con Verónica Castro.

En entrevista con varios medios Lucía Méndez señaló que ella no tendría problemas en trabajar con Verónica Castro para celebrar sus 50 años de trayectoria artística.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes Lucía Méndez insinúo que es Verónica Castro la que no ha aceptado trabajar con ella.

“Pregúntaselo a ella, porque yo no tengo problema, sería maravilloso. Yo no tengo ningún problema de hacerlo con ella, me encantaría Daniela Romo”

Al ser cuestionada sobre si buscaría a Verónica Castro, Lucía Méndez señaló que ya lo ha hecho sin embargo no se ha encontrado una respuesta positiva por lo que ahora esperará que sea la otra parte que se acerque.

“Las veces que la he buscado no ha pasado nada, entonces yo creo que se lo debes preguntar directamente a ella”

El periodista Jorge Carbajal reveló que Verónica Castro y Lucía Méndez protagonizarin una pelea al interior de la televisora de San Ángel.

De acuerdo con el periodista las dos actrices se pelearon por querer ocupar un lugar que al parecer sería de uso exclusivo para los artistas importantes.

Jorge Carbajal destacó que ambas famosas se dijeron varias cosas, pero la pelea no pasó a más.

Ante estas declaraciones Lucía Méndez señaló que no se acordaba de la situación y destacó que nunca fue cercana a Verónica Castro.

“Yo no me acuerdo de eso, de haber tenido un encuentro así con Verónica. Si de alguna manera pasó, no sé qué habrá sucedido, ha de haber sido el único porque ella y yo no hemos tenido un encuentro. Es muy difícil que ella y yo platiquemos”

Lucía Méndez