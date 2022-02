Tras haber vencido al temido virus, Lucía Méndez asegura que su perfume con feromonas la ayuda a superar secuelas del Covid-19...

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Lucía Méndez, quien a finales del mes de enero se contagió de Covid-19, dice encontrarse mejor de salud.

Sobre todo porque, con ayuda de sus perfumes, está superando las secuelas que le dejó el coronavirus, productor que, claro, están a la venta.

“Quiero decirles que voy mejor con la secuelas del Covid pero lo que me ha ayudado muchísimo son mis perfumes de feromonas”, se jacta la actriz, de 67 años de edad, en la grabación.

Perfumes con feromonas de Lucía Méndez (@luciamendezof / Instagram)

Lucía Méndez asegura que sus perfumes con feromonas ayudan a mejor el estado de ánimo

Lucía Méndez asegura que su producto ayuda a mejorar el estado de ánimo ya que una vez que la sustancia toca tu piel te sientes mucho mejor. De hecho, esto la motivó a seguir alimentándose para una pronta recuperación.

“Le feromona me ayudó a comer, no podía comer, me afectó el paladar, el gusto, me sabía todo muy salado, muy raro, es una experiencia que tienes que superarla”, explica Lucía Méndez.

Y argumenta que para superar el Covid-19, además de ayuda médica, se requiere tener buen estado de ánimo, ya que una depresión podría complicar el proceso de recuperación.

Lo que confirmaron sus amigos, quienes usaron su producto de feromonas a fin de tener un buen estado de ánimo que les reforzara las ganas de salir adelante.

Por lo que basándose en testimonios y avalada por 16 años de experiencia, se atreve a recomendar sus perfumes a fin de influir en el ánimo de las personas y ayudarlas a salir adelante.

Sí, el anuncio llega antes de que se celebré el Día del amor y la amistad, por lo que si aún no sabes que regalarle a esa persona especial, no te preocupes, en cuestión de horas diversas empresas te darán varias ideas.

Lucía Méndez lucha con las secuelas del Covid-19

El pasado 2 de febrero, Lucía Méndez informó haber superado el Covid-19; sin embargo, la enfermedad le dejó secuelas.

La actriz ahora se cansa más rápido y su oxigenación aún baja, además de que sufre poca tos, malestares que espera desaparezcan pronto.