Lucía Méndez supera el Covid-19; revela las secuelas que le dejó

Lucía Méndez superó el Covid-19, a siete días de hacer público su contagio y celebrar su cumpleaños lidiando con los síntomas de la enfermedad.

A través de un video subido a su cuenta de Instagram, el miércoles 2 de febrero, Lucía Méndez anunció que por fin dio negativo a la prueba de Covid-19.

Asimismo, Lucía Méndez habló sobre los malestares que tuvo y las secuelas que le dejó el coronavirus, por lo que suplicó a la gente:

Lucía Méndez inició la grabación, expresando su felicidad por que ya no es portadora del coronavirus que ha provocado la muerte de miles de personas en el mundo:

Lucía Méndez, quien se mostró con problemas para respirar mientras hacía el video, contó un poco sobre los síntomas y secuelas que le provocó el Covid-19:

“[Fue] una sensación completamente fuera de lo normal, algo impresionante, que no se lo deseo a nadie... porque todavía mi respiración, cuando camino me agito un poco, un poquitito a veces de tos, que me dicen son las secuelas normales”

Lucía Méndez