Lucía Méndez ha hablado en varias ocasiones que tuvo un breve romance con Luis Miguel, pero reveló que Chayanne también la quería conquistar y a uno de ellos lo bateó.

La actriz de éxitos como ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ narró hace algunos años cómo había sido su encuentro con Luis Miguel y Chayanne en el programa ‘Con Permiso’.

Durante la entrevista que dio a Martha Figueroa y Pepillo Origel, Lucía Méndez narró cómo fue su romance con Luis Miguel cuando este aún era menor de edad.

Contó que antes de conocer al ‘Sol’, Chayanne se presentó con ella, pero afirma que era muy joven y no tenía la figura torneada con la que hoy cuenta.

“Primero me llegó Chayanne, pero era delgadito, era mi fan perdido. Llegó ahí y me dijo: ‘Lucía, que no se qué’ y le dijo, chayansito mi vida, ya me voy a dormir”

Lucía Méndez