¿Lucero y José Ron son novios? El actor la ve muy guapa, pero revela qué siente realmente por ella y confiesa si podría tener una relación con la cantante.

Tras más de diez años de ausencia en la actuación, Lucero regresó a los sets de grabación para protagonizar la serie El Gallo de Oro.

El Gallo de Oro es una serie de ViX, basada en el clásico de Juan Rulfo, la cual se estrenará el próximo 20 de octubre a través de dicha plataforma.

El regreso de Lucero -de 54 años de edad- a la actuación ha generado gran polémica, incluso ha sido vinculada sentimentalmente con su compañero José Ron.

En medio de todas las especulaciones, José Ron -de 42 años de edad- reveló que para él no es raro que lo vinculen con sus compañeras de trabajo.

Pero ¿será que podría iniciar un romance con Lucero?

Se llevó a cabo la presentación de El Gallo de Oro, la nueva serie de ViX que trae de regreso a la actuación a Lucero.

Lucero da vida a Bernarda Cutiño, ‘La Caponera’, una mujer de carácter fuerte y que incluso estaba muy adelantada a su época.

Junto a Lucero también aparece José Ron, quien da vida a Dionisio Pinzón, un hombre que su vida está entre los juegos de cartas, los gallos y las apuestas.

José Ron se mostró muy feliz de participar en ‘El Gallo de Oro’, ya que no solo es un papel que lo retó actoralmente.

Además, le dio la oportunidad de compartir crédito con Lucero.

En medio de la promoción de El Gallo de Oro, José Ron ha sido vinculado sentimentalmente con Lucero, pero el actor ya reveló la verdad sobre su relación con la cantante.

A José Ron no le extraña que sea vinculado con alguien con la que trabaja, pero destacó que para él lo más importante es quedarse con la amistad de Lucero.

José Ron alabó las cualidades de Lucero, pero dejó en claro que no mantienen un romance.

En su conversación, José Ron destacó que si ha tenido relaciones con mujeres mayores y no considera que la edad sea un impedimento.

“De hecho he tenido novias mayores, pero no pasa nada si hay química, si se lleva uno bien no pasa nada”

En entrevista compartida con Despierta América, José Ron aseguró que se encuentra muy bien soltero.

José Ron destacó que disfruta estar sin pareja, aunque no se cierra a la posibilidad de tener una pareja.

En su conversación, José Ron dejó en claro que ya no le “quita el sueño” casarse ni tener hijos, pues ahora se encuentra enfocado en su carrera.

José Ron confesó que ha llegado a pensar que no es bueno para tener una familia.

“Siempre me han querido con hijos, casado (…) Ya no, hasta he llegado a pensar que yo no soy para eso, si la vida me lo da adelante, pero estoy tan enfocado en mi carrera que no me quita ya el sueño ni el ser papá, ni casarme”

José Ron