A unos días de su salida de ¿Quién es la Máscara? 2022, José Ron recordó el terrible accidente que vivió dentro de ‘Jinete’, el personaje que le tocó interpretar y que lo llevó al límite en su primera presentación.

La noche del domingo 6 de noviembre, José Ron realizó una sesión de preguntas y respuestas vía Instagram, donde se mostró muy agradecido por la oportundad única de haber participado en ¿Quién es la Máscara? 2022.

Señalando que le habría gustado permanecer más tiempo, José Ron recordó que no todo fueron experiencias gratas en ¿Quién es la Máscara? 2022, pues las características de su personaje ‘Jinete’ lo llevaron al límite la primera vez que saltó al escenario.

Y es que, explicó, en la parte de la cara, ‘Jinete’ contaba con muy poco espacio para que circulara el oxígeno, situación que notó desde los ensayos y le pidió a la producción de ¿Quién es la Máscara? 2022 hacer algunas adecuaciones que le permitieran respirar mejor.

Así, José Ron dijo que a la cabeza de ‘Jinete’ le incorporaron algunos ventiladores, los cuales no fueron muy eficientes durante su primera presentación que terminó con él desesperad por quitarse la máscara pues se estaba asfixiando:

“En ese programa, a la mitad de mi número, de la canción, me estaba quedando sin aire. Como ustedes vieron, di todo allá arriba, yo sabía quá podía pasar, pero aún así dije, ‘voy a entregarme todo por completo… faltando ya 20 segundos sentía cada vez menos aire y menos aire, sí me empecé a preocupar, en ese momento bajé la energía, bajé más y al final de la canción ya no me podía casi mover"

José Ron contó que con su último aliento, al teereminar la canción se quitó rápidamente los guantes e intentó de forma desesperada quitarse la máscara de ‘Jinete’, pero al ver que no lo conseguía, intentó romper el disfraz.

Fue en ese momento que Omar Chaparro, conductor de ¿Quién es la Máscara? 2022, se percató de la situación y pidió ayuda de la producción, que luego de varias maniobras pudo liberar a José Ron de su máscara y permitirle respirar.

“Fue un momento angustiante, sí me asusté porque yo sabía que me estaba quedando sin aire..., estaba desesperado por la máscara, en ese momento ya no pensé nada, si había que romper la máscara, la rompía, pero sí me estaba ahogando, pero afortunadamente no pasó nada”

José Ron