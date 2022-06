La cantante y actriz mexicana Lucero, salió en defensa de su pequeña hija Lucerito Mijares, tras las críticas que ha recibido en redes sociales.

Recordemos que recientemente, la hija de Lucero fue señalada por exceso de retoque en la portada de la revista ‘Quien’.

“Se ve rara”, “Se pasaron con el retoque de Lucerito Mijares. Ella es hermosa como está”, “Pongan fotos reales”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Aunado a ello, han comentado que las fotos que comparte en su cuenta de Instagram, no son del todo al natural, tal como el caso de Verónica Castro y Lucía Méndez.

Además, Lucerito Mijares constantemente recibe ‘hate’ por las expectativas que el público tiene en ella, al ser hija de Manuel Mijares y Lucero.

Lucero no tardó en reaccionar a los recientes comentarios sobre el aspecto de Lucerito Mijares, quien mete un poco de Photoshop a sus fotografías para iluminar su contenido.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación, donde la protagonista de ‘Soy tu dueña’ saltó en su defensa.

Compartió que, aunque ha sido víctima de comentarios ofensivos, Lucerito Mijares lo ha tomado de la mejor manera y aseguró que es una adolescente “muy madura”, pese a no estar acostumbrada a la industria del entretenimiento.

Sin embargo, Lucero inculca a sus hijos que “así es la vida” y que “no todo puede ser al cien por ciento perfecto o todo al cien por ciento color de rosa, tiene que haber un equilibrio”.

La misma intérprete confesó que en sus redes sociales, la críticas están a la orden del día y aseguró que “hay cosas muy crueles, hay ofensas y hay humillaciones, pero es que ni (hacerles) caso”.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre su táctica para lidiar con este tipo de comentarios, Lucero declaró que ella prefiere ignorar todo el contenido negativo que llega a recibir en las redes sociales.

“En nuestros casos, yo lo he comprobado en mis redes sociales, si es una crítica cruel o fea, no la pelo, y si es algo que me hace crecer y me hace salir adelante y aprender, lo tomó en cuenta”.

