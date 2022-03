Lucero confiesa por qué no se ha casado con Michel Kuri tras 10 años de relación

La cantante y actriz mexicana Lucero, habló sobre su relación de casi una década con el empresario y sobrino de Carlos Slim; Michel Kuri.

En los últimos años, Lucero ha desatado rumores de una posible ruptura con él, pues lleva una excelente relación con su ex esposo y padre de sus hijos Manuel Mijares.

Cabe señalar que son vecinos y continuamente se les ve juntos, incluso, recientemente hicieron un acústico en pareja.

Pese a ello, Lucero asegura que está muy enamorada de su actual pareja, pese a tener aún una amistad con su ex.

Debido a lo sólido de su romance, los fans de la cantante de 52 años, no pierden la esperanza de que contraiga matrimonio con Michel Kuri.

En un encuentro con algunos medios de comunicación, Lucero fue cuestionada al respecto y su respuesta dejó fríos a los reporteros.

La intérprete de ‘Vete con ella’ compartió que no planea casarse con él, pues su compromiso es “del alma, del corazón y demás”.

“¡No hombre! No...”, fue la tajante respuesta de Lucero, tras exponerle la posibilidad de que hubiese un anillo de por medio.

Lucero ha explicado en distintas ocasiones que, aunque es partidaria de la vida marital, es algo que ya vivió y ahora intentará algo diferente con Michel Kuri.

“La verdad no. No queremos casarnos, estamos muy contentos así, de novios. Vivimos cada quien en su casa y, yo creo que es muy padre”, señaló en entrevista con Adela Micha.

“Después de haber tenido un matrimonio, porque yo sí soy partidaria del matrimonio”, continuó la actriz.

Lucero detalló que, el ya haber estado casada, la hace ver las cosas desde otro ángulo con Michel Kuri.

“Cuando ya sucedió, bueno en nuestro caso nos divorciamos, quedamos como muy buenos amigos, socios para toda la vida, papás de nuestros hijos. Yo creo que ya, tal vez, no es una prioridad casarse, no sé, para unas parejas sí, para otras no, en nuestro caso, estamos muy contentos de poder tener, como esta ilusión, ¿sabes? De cuando te ves, cuando están juntos”.

