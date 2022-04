Lucero revela que le gustaría tener una bioserie: Sería una historia de éxito, no de escándalos, afirma

Lucero reveló que le gustaría tener una bioserie, como ha sucedido en los últimos años, con famosos como Luis Miguel, Vicente Fernández y Joan Sebastian.

Sin embargo, Lucero señaló que su bioserie sería diferente a las demás, ya que al carecer su vida de drama, sería una historia de éxito, no de escándalos.

Lucero también fue consultada sobre las polémicas declaraciones de Laura Zapata, quien acusó a su madre, Lucero León, de haber sido quien difundió el rumor de que Thalía no era su hermana, sino su hija.

Lucero (Agencia México)

Lucero afirmó que en su bioserie no habría drama

Lucero acudió al estreno del musical ‘Te amo, eres perfecto, ahora cambia’. Durante su paso por la alfombra roja, los reporteros le preguntaron si a ella también le gustaría tener una bioserie.

Inicialmente, la respuesta de Lucero fue algo dudosa, pues se mostró insegura sobre lo atractiva que podría resultar para el público:

“Yo digo que sí, pero digo que no sé porque yo no sé si sea divertido... Yo pienso que una historia mía sería un poco una historia como que no tiene tantos detalles así que turbios, escandalosos, o sea, no hay drama y si no hay drama...”” Lucero

Lucero (@uceromexico)

Lucero afirma que su bioserie sería atractiva por ser una historia de éxito

No obstante, minutos después Lucero reculó, defendiendo que si su bioserie fuera planteada como una historia de éxito, sería igual de exitosa que otra con mucha polémica:

“Yo creo que sí [se podría contar una historia sin escándalos] porque yo confío y sé que hay historias de éxito muy buenas, entonces, las historias de éxito tienen éxito..., cuando vemos a Rocky Balboa corriendo por las escaleras pues, nos gusta a todos, entonces, se podría pensar, a ver qué va” Lucero

A Lucero también se le preguntó sobre las declaraciones de Laura Zapata, quien responsabilizó a su madre, Lucero León, de hacer correr el rumor de que Thalía era, no su hermana, sino su hija.

Lucero (Tomada de video)

Lucero no quiso abonar a la polémica y respondió que prefería no involucrarse en temas que no conoce bien a bien: