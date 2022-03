Lucero está agradecida con los cuidados de su mamá ya que no sufrió abusos cuando era niña. La cantante recordó que su madre la señora Lucero León siempre estuvo con ella durante su carrera.

Luego de que Sasha Sokol denunció en sus redes sociales los abusos que sufrió a manos de Luis de Llano cuando era menor de edad, algunas celebridades recordaron la importancia de que los papás estén al pendiente de sus hijos.

En este sentido Lucero reconoció el papel que tuvo su mamá a lo largo de su trayectoria ya que siempre estuvo muy al pendiente de ella y la ayudó en todo momento.

A través de sus redes sociales, Sasha Sokol rompió el silencio y arremetió contra Luis de Llano por tratar de manipular la verdad sobre la relación que mantuvieron cuando ella era menor de edad.

En entrevista con el programa ‘Despierta América’, Lucero aplaudió el trabajo que realizó su mamá durante su trayectoria ya que no sufrió ninguna clase de abusos.

Cuando Lucero inició su carrera, su mamá la señora Lucero León recibió muchas críticas ya que personas cuestionaron que siempre se encontraba con su hija e incluso algunos señalaron que la estaba sobreprotegiendo.

Ahora Lucero agradeció que pese a todos los comentarios negativos su mamá siempre estuvo con ella y de esta manera evitó que la cantante estuviera expuesta a situaciones negativas.

Lucero destacó que todos los cuidados de su mamá dieron sus frutos, ya que afortunadamente no vivió momentos desagradables cuando era menor de edad.

“Muchas mujeres a esas edades, en esas épocas, en esos momentos a todas esas cuestiones, entonces, la verdad ¡qué alivio!, ¡qué agradecimiento enorme tengo yo!, de que en mi caso no haya sucedido, soy una persona muy feliz, muy realizada”

Durante su conversación, Lucero le hizo un reconocimiento público a su mamá pues destacó que a ella no le importaba lo que pudieran decir de ella si se encontraba cerca de su hija.

“Increíblemente, hago un reconocimiento público a doña Lucero León por ser… el otro día leía en redes ‘recuerdan el hate que se ganó la mamá de Lucero en su momento’, pero qué padre que ahora ya entendemos, y como ella siempre lo dijo ‘a mí no me importa que me odien y que les caiga yo gorda, para mí, mi hija es lo primero’”

Lucero