Lucero recuerda los problemas en su maternidad, durante grabaciones de ‘Alborada’

La cantante y actriz mexicana Lucero recordó los problemas en su maternidad, durante las grabaciones de la telenovela ‘Alborada’.

Recordemos que Lucero protagonizó el programa de Televisa en 2005 y este lunes comenzó su retransmisión en ‘Las Estrellas’.

Sin duda, ‘Alborada’ fue una de las más importantes para Lucero, pues gracias a esta, se convirtió en la primera mexicana en ganar un Emmy.

Sin embargo, también fue uno de los trabajos más complicados para la actriz de 52 años, pues se grabó pocos meses después del nacimiento de su hija.

Pese a ello, Lucero se ocupó del cuidado de Lucerito Mijares y cumplió con sus responsabilidades en ‘Alborada’, lo que lo tornó complicado.

‘Alborada’ es una telenovela de época, producida por Carla Estrada, protagonizada también por Fernando Colunga, Daniela Romo y Arturo Peniche.

En la historia, Lucero dio vida a ‘Hipólita’, personaje que le dio el Emmy Latino.

Lucero se pronuncia sobre dificultades en ‘Alborada’

Lucero confesó a la prensa mexicana, que ‘Alborada’ “fue una telenovela agotadora”.

“Mi bebita, Lucerito, estaba recién nacida cuando acepté esta historia y José Manuel tenía poco más de 3 años”, declaró la actriz.

Lucero confesó que al terminar las grabaciones sólo deseaba correr a ver a sus pequeños.

“Para mí, como mamá, era un trabajo exhaustivo. Añoraba regresar a mi casa por las noches y abrazar a mis bebés”, expuso.

Pese a las dificultades que enfrentó, Lucero logró sacar el proyecto adelante.

“La juventud y la historia me dieron fuerza para sacar adelante este súper trabajo”, compartió la ex pareja de Manuel Mijares.

Finalmente, Lucero confesó la razón por la que no ha regresado a las telenovelas.

“Todos los proyectos que me han ofrecido, los cuales agradezco muchísimo, no me han enamorado”, compartió Lucero.

“No me han apasionado como para volver a las grabaciones y a un trabajo que es muy absorbente de todos los días”, añadió.

Confesó también los puntos que debe tener un proyecto como para tomar en cuenta el regresar a la pantalla chica.

“Me lo pienso más y tiene que ser un proyecto que me encante, que me enamore”, comentó Lucero para concluir.