Lourdes Munguía dice que le editaron lo que dijo sobre Jorge Levy y que en realidad nunca revictimizó a Danna Ponce tras acusación por acoso sexual en contra del director de 55 años.

En medio de la controversia por las declaraciones que habría hecho en donde habría desacreditado las acusaciones de la actriz de 22 años Danna Ponce, Lourdes Munguía se defendió asegurando que no había dicho eso.

A días del estreno de ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’, Lourdes Munguía de 61 años de edad se mostró sorprendida por la polémica que se había generado.

Lourdes Munguía se encuentra en el ojo del huracán luego de que se difundieran unas declaraciones en las que desacreditó las acusaciones de Danna Ponce por abuso sexual en contra de Jorge Levy.

En medio de la controversia, Lourdes Munguía rompió el silencio y reveló si es verdad que defendió a Jorge Levy luego de las acusaciones por abuso sexual en su contra.

En entrevista con Javier Poza, Lourdes Munguía destacó que fue muy chistoso cómo surgió toda la controversia pues en realidad ella nunca habló sobre el caso de Danna Ponce u otras actrices ya que ella no se encontraba enterada.

En ese sentido Lourdes Munguía destacó que los periodistas le mencionaron a Jorge Levy y ella recordó que lo conoció cuando era un niño, pero tenía 30 años que no lo había visto.

“Fíjate que chistoso porque a mi me dijeron oye Coco Levy, y dije hay Coco Levy hace 30 años que no lo veo, yo conocí un niño tierno, lindo y eso dije”

Lourdes Munguía puntualizó que esas habían sido sus declaraciones y de repente se generó una gran polémica cuando ella siempre ha defendido los derechos de las mujeres.

“Y eso fue todo lo que dije, yo no sé el caso ni qué pasó, pero yo soy una mujer que defiendo los derechos de la mujer, estoy en contra de cualquier agresión a la mujer”

Durante su conversación, Lourdes Munguía puntualizó que no sabe cómo lograron editar su entrevista pues la realidad es que hace mucho que no ve a Jorge Levy.

“Yo no sé cómo armaron eso, cómo lo editaron, pero yo que, si no he visto a Coco Levy desde niño, porque lo conocí cuando estaba haciendo ‘Muchachita’ con Talina Fernández”

Lourdes Munguía