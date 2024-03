Estos fueron los últimos mensajes que Laura Flores le envió a Nicandro Díaz al enterarse de su mortal accidente en Cozumel, Quintana Roo.

El lunes 18 de marzo se dio a conocer la muerte de Nicandro Díaz luego de que se había pedido con urgencia donadores de sangre para el productor.

La muerte de Nicandro Díaz a los 60 años de edad impactó al mundo del espectáculo, por lo que varios famosos no han dudado en mandar sus condolencias.

Tal fue el caso de Laura Flores -de 60 años de edad- quien no dudó en recordar a Nicandro Díaz en sus redes sociales.

Laura Flores fue más allá e incluso compartió los desgarradores mensajes que le mandó a Nicandro Díaz tras enterarse que estaba viviendo un momento muy complicado.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se confirmó la muerte del productor Nicandro Díaz a los 60 años de edad.

Varias celebridades se han pronunciado en las redes sociales por la muerte de Nicandro Díaz, recordando los momentos que vivieron junto al productor.

A través de sus redes sociales, Laura Flores no dudó en pronunciarse por la muerte de Nicandro Díaz y compartió que tenían una relación cercana luego de que trabajaron juntos.

Laura Flores decidió compartir los últimos mensajes que le escribió a Nicandro Díaz desde que se enteró que necesitaba donadores de sangre, hasta que se confirmó su muerte.

En su cuenta de Instagram, Laura Flores escribió: “Mis mensajes de esta mañana para mi amigo Nicandro Díaz, no tengo palabras…”.

Laura Flores además compartió una captura de pantalla en la que mostró los mensajes que le envió.

En la imagen se puede ver que Laura Flores no dudó en comunicarse con Nicandro Díaz al enterarse del accidente que había sufrido en Cozumel.

“Nic, ¿estás bien? Leo que necesitas sangre en Cozumel”, le escribió Laura Flores a las 9:30 de la mañana del lunes 18 de marzo.

Pero la conversión no terminó ahí y es que alas 10:26 Laura Flores incluso señaló que iría a Cozumel a donar sangre pese que no era su tipo de sangre.

El tercer mensaje es el más desgarrador, pues fue cuando ya se enteró que Nicandro Díaz lamentablemente había muerto.

Y es que Laura Flores se muestra incrédula ante la noticia y recuerda como Nicandro Díaz estuvo con ella en uno de los momentos más complicados de su vida.

“¡Tu no Nic, tú no te puedes ir aún! Has hecho tanto por mi hija y por mí. Me llevaste al hospital con amenaza de (aborto)”

Laura Flores