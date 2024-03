Sorpresiva fue la muerte Nicandro Díaz, pero también la reacción que tuvo Eduardo Yáñez cuando se enteró que Ana María Alvarado lo quería entrevistar y sin temor le reclamó en vivo.

Como parte de la cobertura a la muerte de Nicandro Díaz -de 60 años de edad-, Sale el Sol entrevistó a varias personalidades de la farándula que trabajaron con el productor.

Ante ello, la periodistas de Sale el Sol se enlazaron en vivo con Eduardo Yáñez -de 63 años de edad-, sin embargo, cuando el actor escuchó que la plática era con Ana María Alvarado se puso a reclamarle en vivo.

Sin duda la reacción de Ana María Alvarado -de 55 años de edad- fue de sorpresa, pues negó que le cayera mal y hasta le pidió dejar eso para otro momento, porque eran minutos dedicados a Nicandro Díaz.

El 18 de marzo se dio a conocer la muerte de Nicandro Díaz, situación que tomó a todos por sorpresa, no solo por el legado que dejó en las telenovelas, sino porque su fallecimiento fue por un accidente.

Por ello, los programas de espectáculos de la televisión mexicana, hicieron algunas entrevistas con famosos y productores que trabajaron con Nicandro Díaz, entre ellos, Eduardo Yáñez.

En Sale el Sol, el programa matutino de Imagen Televisión, Eduardo Yáñez tomó protagonismo sobre la muerte de Nicandro Díaz, por un reclamó que le hizo a Ana María Alvarado.

Y es que a la producción y a la propia Ana María Alvarado les tomó por sorpresa que Eduardo Yáñez decidiera reclamarle en vivo, cuando era una entrevista para recordar a su amigo el productor.

En un primer momento, Eduardo Yáñez se mostró despistado preguntando “¿quién habla?”, apuntando a desconocer con quien estaba haciendo la entrevista.

Fue Joanna Vega-Biestro quien le dio su nombre y mencionó “Ana María Alvarado”, para enseguida recibir un seco “¡ah! ¿cómo están?” de Eduardo Yáñez.

El actor no perdió la oportunidad de reclamarle a Ana María Alvarado por buscarlo ante la muerte de Nicandro Díaz para obtener una entrevista cuando “te caigo mal”.

La reacción de Ana María Alvarado fue instantánea, señalándole desconocer de dónde había sacado que le caía mal, para enseguida decirle que era mejor dejar el tema para después y enfocarse en Nicandro Díaz.

Después de que el actor contestó a las preguntas de ambas y colgó, Ana María Alvarado le dejó saber que podían aclarar la situación en cualquier otro momento.

Por otra parte, Joanna Vega-Biestro recordó que Eduardo Yáñez y Nicandro Díaz eran cercanos, apuntando a que el reclamo pudo haber sido por el sentimiento al enterarse de la muerte de su amigo.

Ana María Alvarado recibió el reclamo de Eduardo Yáñez en vivo en Sale el Sol, cuando el enlace era para hablar de la muerte de Nicandro Díaz, pero niega que haya sido planeado.

Aunque en ese mismo momento la periodista de Sale el Sol, le expresó al actor que podían aclarar el “mal entendido” en otra circunstancia, en su canal de YouTube se abrió más.

El reclamo dio mucho de qué hablar, así que Ana María Alvarado tomó lo que pasó para monetizar, pero eso sí, dejó claro que no fue algo planeado en Sale el Sol.

“No me quiero colgar, no fue apropósito como muchos lo quieren hacer ver, fue circunstancial”.

La periodista señaló que incluso no sabía que Eduardo Yáñez “estaba enojado conmigo, ni tenía idea”, porque de ser así, no hubiera sido buscada por la muerte de Nicandro Díaz.

Ana María Alvarado hasta negó que Eduardo Yáñez le cayera mal, explicando que sí lo ha criticado, pero que “hasta me cae muy bien”.

“No lo odio ni me cae mal como él dice, hemos criticado la actitud y las acciones de Eduardo Yáñez, él no me cae mal, me cae muy bien incluso”.

Ana María Alvarado, periodista.