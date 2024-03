La muerte del productor Nicandro Díaz conmocionó al mundo del espectáculo y Emilio Azcárraga le dedicó un emotivo mensaje.

El lunes 18 de marzo murió Nicandro Díaz, a los 60 años de edad, tras sufrir un accidente en Cozumel.

Varias figuras del espectáculo han manifestado su tristeza por la muerte de Nicandro Díaz y Emilio Azcárraga, de 56 años de edad, le dedicó un mensaje en redes sociales.

Emilio Azcárraga se despidió de Nicandro Díaz con un conmovedor mensaje

El actual presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, compartió un mensaje en X para despedir al productor Nicandro Díaz, quien llevó a la pantalla telenovelas como Destilando amor y Amores verdaderos.

Emilio Azcárraga lamentó la muerte de Nicandro Díaz, a quien describió como una persona talentosa y con gran humanidad.

Emilio Azcárraga (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

“Con profunda tristeza hoy despedimos a Nicandro Díaz. Su legado, lleno de talento y humanidad, perdurará siempre. A su familia y amigos, mis más sinceras condolencias. Que en paz descanse. Nicandro te vamos a extrañar” Emilio Azcárraga

Emilio Azcárraga manifestó que el legado de Nicandro Díaz perdurará por siempre, pues fue productor de exitosas telenovelas como Golpe de suerte, el cual fue su último proyecto.

Emilio Azcarraga despidió a Nicandro Díaz en X (Twitter/@eazcarraga)

Famosos se despiden de Nicandro Díaz y llegaron hasta las lágrimas

La muerte de Nicandro Díaz conmocionó al mundo del espectáculo y varios artistas manifestaron su pésame.

Así fue el caso de Andrea Legarreta, de 52 años de edad, quien recordó que Nicandro Díaz le dio palabras de aliento y su apoyo durante la pérdida de su primer bebé.

La conductora de Hoy manifestó que Nicandro Díaz siempre la apoyó en los peores momentos, como la muerte de su mamá Isabel Martínez.

Otro de los actores que recordó con cariño a Nicandro Díaz fue el actor Eduardo Yáñez, quien fue protagonista de la última telenovela del productor.

Eduardo Yáñez se despide de Nicandro Díaz (Instagram/@eduardoyañezof)

“Mi más reciente cumpleaños con Nicandro. Nos vemos pronto hermano” escribió Eduardo Yáñez -de 63 años de edad- junto a fotografías con el Nicandro Díaz.

Otra de las actrices que compartió un mensaje para Nicandro Díaz fue Marjorie de Sousa -de 43 años de edad- quien se negaba a creer que el productor había muerto.

“No quiero y no quiero y no, tú no. . Mi Nic te acabo de ver, teníamos planes, siempre estabas ahí y siempre me impulsabas” escribió Marjorie de Sousa.

Nicandro Díaz era un querido productor y sus compañeros lo despidieron con desgarradoras palabras.