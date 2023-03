Los Polinesios subieron un video a su canal de YouTube en el cual confirmaron una noticia que ya dejó llorando a sus fanáticos.

Y es que cabe resaltar que el pasado sábado 4 de marzo, Los Polinesios subieron un adelanto del video a través de su cuenta oficial de Instagram.

En las imágenes se puede ver que los tres hermanos y su familia salieron de viaje, pero también se muestran unos momentos conmovedores y de lágrimas.

Además de que en la descripción de dicho video, dieron a conocer que pronto darían una gran noticia que cambiaría el rumbo de los hermanos. ¿Los Polinesios anunciaron su separación?

Recientemente, Rafa Polinesio cumplió la edad de 33 años, motivo por el cual sus hermanas Karen y Lesslie Polinesia y el resto de la familia salieron de viaje a Baja California.

Todos los momentos de esta salida quedaron registrados en el videoblog que subieron a YouTube.

En gran parte del video, se puede ver el conflicto que envuelve a los hermanos, sobre todo a Karen y Lesslie, pues recienten el alejamiento que ha tenido Rafa con ellas a lo largo del viaje.

Esto porque el mayor de los hermanos pasa más tiempo con su novia que con ellas, que son sus hermanas.

Por su parte, Rafa Polinesio se la pasaba dando pequeños adelantos muy ambiguos respecto a algo que pronto daría a conocer.

Fue durante un momento del viaje, en el cual Rafa Polinesio por fin se decidió a hablar y compartir con su familia los planes que tenía en mente para el futuro.

Para esto esperó el momento ideal en cual pudiera dirigirse a su familia, pues ante la cámara aseguraba que se venía un cambio completamente radical para su vida.

El hermano Polinesio trataba de contener las lágrimas para este punto, siendo así que soltó el gran proyecto que quiere hacer y que ya no podía guardar más: Vivir en la selva.

“Es un proyecto que implica mover un poco lo que implica Plática Polinesia hacia otro lugar [...]. Y para moverlo quiero ir primero a explorar y no llevarme nada. Me gustaría también empezar desde cero para saber todo lo que soy capaz de hacer. Me voy a ir, me voy a ir a vivir en medio de la selva. Voy a intentar hacer una vida ahí”.

Rafa Polinesio a su familia