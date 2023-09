Familiares del fallecido humorista Héctor Lechuga atraviesan por un mal momento debido a que dos miembros se encuentran desaparecidos.

Se trata nada menos que de Santiago y Marcelo Lechuga Moreno, de 8 y 6 años de edad respectivamente. Ambos son nietos de Héctor Lechuga, fueron vistos por última vez el 23 de julio en el puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero.

No obstante, la denuncia sobre la desaparición de los nietos de Héctor Lechuga se realizó el pasado 22 de agosto, según se lee en el reporte dado a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero.

Nietos de Héctor Lechuga están desaparecidos; no han sido vistos desde hace 40 días

La desaparición de Santiago y Marcelo Lechuga Moreno, hijos de Erik Lechuga, de edad desconocida, activó la alerta amber.

De acuerdo a sus fichas de búsqueda, Santiago es de tez blanca, tiene cabello rubio y lacio, ojos azules, labios delgados y es de complexión delgada. Como seña particular tiene una cicatriz en la frente.

Desaparece nieto de Héctor Lechuga (Twitter)

Mientras que Marcelo, también de tez blanca, tiene el cabello castaño, cejas semipobladas, ojos café y desafortunadamente no tiene una seña en particular.

Desaparece nieto de Héctor Lechuga (Twitter)

Nietos de Héctor Lechuga podrían estar con su madre

Curiosamente días antes de realizarse el reporte de la desaparición de los menores de edad, Erik Lechuga declaró que su expareja no le permitía ver con frecuencia a sus hijos desde que se divorciaron, evento que ocurrió en febrero de este año.

Incluso acusó a su exesposa de evitar ver a su hijo Santiago en su cumpleaños por lo que no pudo festejar junto a él.

“No me dejó ni celebrar con mi hijo su cumpleaños ocho. Los niños estaban contentos porque me iban a ver, pero al final ya no los trajo, nos engañó a todos”, se quejó en entrevista con TVyNovelas, así como pidió que sus hijos no crean que no quiere verlos más.

Erik Lechuga (YouTube)

Debido a que en los últimos días, Erik Lechuga no ha tenido contacto con sus hijos y tampoco ha logrado comunicarse con su expareja, reportó a los menores como desaparecidos.

Se cree que los niños pueden estar al lado de su mamá, quien no quiere que se comuniquen con el padre; sin embargo, esto no está confirmado y tampoco es garantía que se encuentra en Acapulco, Guerrero.