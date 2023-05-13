Los hijos de Shakira y Gerard Piqué ya contaron con lujo de detalle en su nueva escuela el drama familiar que inspiró la canción con BZRP.

A casi aun año de anunciar su separación de Gerard Piqué, Shakira por fin está iniciando una nueva vida en Miami, al lado de sus hijos Milán, de 10 años, y Sasha, de 8.

En su nueva escuela, los niños habrían llamado la atención por ser muy simpáticos y abiertos; tanto que a cualquiera le dan detalles de la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, así como del papel que jugó Clara Chía.

Shakira y sus hijos

Shakira demostró su sencillez y Gerard Piqué presumió sus triunfos del pasado en la nueva escuela de sus hijos

Así lo afirma la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, quien dice conocer a una fuente muy bien informada de la nueva vida de Shakira en Estados Unidos.

Esta le habría contado que Shakira y Gerard Piqué tuvieron que acudir a la nueva escuela de sus hijos, pues ahí se acostumbra que al inicio del curso todos los padres se presentan ante la clase.

¿Cómo le fue a la expareja? Según Ana María Alvarado, los padres, alumnos y maestros pudieron comprobar que Shakira es una persona muy sencilla pese a su éxito mundial.

“Me cuentan que Shakira llegó muy decente..., Shakira llegó súper tranquila y dijo, ‘yo soy Shakira, soy colombiana y soy madre de Milán y de Sasha’”, dijo Ana María Alvarado.

Shakira (@shakira / Instagram )

En el extremo opuesto estaría Gerard Piqué, quien según la fuente de la periodista, llegó a presumir los triunfos que tuvo en el pasado como futbolista.

“Cuando llegó Gerard Piqué, más pesadón, [diciendo], ‘sí, como todos deben saber, yo soy futbolista de talla internacional”, señaló Alvarado.

Tras las presentaciones, Shakira habría accedido a tomarse fotos con todo aquél que se lo pidiera, mientras Piqué habría puesto más límites.

Los hijos de Shakira “solitos cuentan cosas que han visto en su casa”, según Ana María Alvarado

Respecto a los hijos de Shakira, se ha dicho que “son encantadores, que los dos tienen pila, buen ánimo, no se crean que es intimidan o que son penosos, no, se han integrado como si siempre hubieran estado en ese salón de escuela”, según la periodista.

Tan “líndos y sonrientes” serían los hijos de Shakira, “que no les necesitan preguntar nada porque ellos solitos cuentan cosas que han visto en su casa o que han sucedido. Tienen muy clara la historia de cómo se conoció Gerard Piqué con Clara Chía, qué hizo Clara Chía...”, comentó Ana María Alvarado.