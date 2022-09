Este 19 de septiembre una vez más se registró un sismo de 7.7, como ocurrió en 1985 y 2017. Los famosos no tardaron en compartir sus reacciones por el movimiento telúrico.

Varios famosos reaccionaron y se manifestaron tras el sismo que tuvo epicentro en Michoacán, y algunos de los comentarios causaron polémica.

Uno de los primero en manifestarse fue José Ron, de 41 años, quien compartió en Twitter que deberían de dejar de hacer simulacros el 19 de septiembre.

“Yo no sé ustedes, pero para mí no deberían hacer simulacros, atraen la energía. ¡Somos energía! El estar pensando y haciendo simulacros jala esa energía” escribió el actor en Twitter.

José Ron culpa al simulacro del sismo (Twitter/@joséron)

Sofía Niño de Rivera, de 40 años, compartió la misma opinión que José Ron y escribió en la misma red social: “Siento que con el simulacro siempre invocan un temblor”.

Las críticas no se hicieron esperar y se le fueron a la ‘yugular’ a la comediantes: “Y si hacemos un simulacro para que ya te vayas de internet”.

Pero la standupera no solo culpó a los simulacros, también pidió que el calendario se salte el 19 de septiembre y se vaya directo al 20.

Sofía Niño de Rivera quiere quitar el 19S del calendario (Twitter/@soffia)

Pero estos famoso no fueron los únicos que culparon al simulacro, pues la cantante Fey, de 49 años: “¿Están bien? Qué fuerte el poder de manifestación tenemos los Mexicanos O me explican porque siempre cuando hay simulacro”.

Fey (Twitter/@officialfey)

Estas celebridades se asustaron por el sismo del 19 de septiembre de 2022

Érika Zaba, de 44 años, integrante de OV7, compartió con sus seguidores que estaba en Acapulco y aseguró que sintió el sismo: “¿Sintieron el temblor? No lo puedo creer, todavía no he leído de cuánto fue, pero estamos en el piso 23 aquí en Acapulco”.

Otro de los famosos que se manifestó en redes sociales después del sismo, fue el conductor Mauricio Mancera: “Ando en chanclas y en eso no sé si el temblor alocó a una ardilla y me empezó a perseguir, como ando en chanclas y dije, si me muerde me va dar rabia”.

Mauricio Mancera perseguido por ardilla durante sismo pic.twitter.com/1a9TAKYJvf — Lo + viral (@VideosVirales69) September 19, 2022

El exconductor de ‘Hoy’ de 38 años, dijo que por huir de la ardilla casi lo atropellan en la calle, por lo que terminó asustando por el sismo, la ardilla y el auto que casi lo atropella.

Por otras parte, la conductora Cynthia Urías se encontraba en su programa ‘Cuéntamelo Ya’ y al escuchar la alarmas sísmica, huyó del lugar.

El sismo del 19 de septiembre de 2022 ha provocado gran sorpresa entre los usuarios de redes sociales, pues por tercera ocasión tiembla en el mismo día.