“Siempre Reinas” dio mucho de qué hablar, pero Lorena Herrera acabó con la magia y cree que no habrá una segunda parte del reality de Netflix.

Lorena Herrera de 55 años de edad, participó en este programa junto a:

El reality tuvo de todo, pero lo más destacado fue la ‘guerra de declaraciones’ que se desató luego de la serie.

Siempre reinas: Verónica Castro pide que dejen en paz a Lucía Méndez y no hagan comparaciones

Qué siempre no: Lorena Herrera no quiere hacer un trio con Laura Zapata

Laura Zapata despotricó contra Lucía Méndez por ser tan quisquillosa e incluso demérito su carrera en el medio.

La actriz de ‘Colorina’ no se quedó callada, pero prefirió mantener la compostura y está decidiendo si procede legalmente contra Laura Zapata por insultarla en los medios.

A pesar del éxito del reality, Lorena Herrera cree que si existe un conflicto legal entre Laura Zapata y Lucía Méndez, es imposible de que haya una segunda temporada.

Durante un encuentro con los medios, Lorena Herrera dijo que Lucía Méndez era muy simpática y su presencia en “Siempre Reinas” había sido esencial.

“Ya ven como Lucía es muy simpática y es necesaria, y fundamental en este reality (...) no era el plan, Netflix no era lo quería, no quería que hubieran las discusiones, ni la peleas”

Lorena Herrera