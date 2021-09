Lizbeth Rodríguez dice que le fascina dar de qué hablar

Lo sabíamos, a Lizbeth Rodríguez no le gusta pasar desapercibida, le gusta ser vista y no importa si llama la atención por medio de la polémica, mientras hablen de ella y acapare titulares está bien.

Pese a que esto es muy evidente, la conductora del programa de YouTube Exponiendo Infieles hoy lo deja claro a través de su cuenta de Instagram.

“Estoy acostumbrada a que hablen a mí de frente o a mis espaldas, la verdad me da exactamente igual, es más me fascina tanto que yo misma me encargo de que hablar”, confiesa Lizbeth Rodríguez.

Por supuesto, el video de sí misma no es mas que un lip sync que Lizbeth Rodríguez realizó antes de iniciar un show.

Sus fans no tardaron en aplaudirle y llenarla de halagos: “Lo amé”, “Mamacita hermosa, qué labios, qué elegancia”, “Deliciosa”, “Hasta que dices la verdad, tú das de qué hablar”, “Para de ser tan perfecta, por favor”, “El amor de mi vida”.

Tachan de ridícula a Lizbeth Rodríguez

En los últimos días, Lizbeth Rodríguez ha cantado y bailado para llamar la atención, incluso se ha metido en una pelea con Alfredo Adame, quien la acusa de esconder a Laura Bozzo.

Su más reciente video en Instagram, generó una ola de comentarios negativos. ¿Qué hizo? Bailó “Cuban Pete”, canción principal de la película “La máscara” protagonizada por Jim Carrey y Cameron Díaz.

Aunque se esforzó para hacerlo bien y a su vez lucir sexy, las cosas no salieron como esperaba, inmediatamente fue criticada:

“Vieja ridícula”, “Talento no veo, ponte a trabajar, haz algo productivo”, “¿No le dará pena hacer eso frente a personas?”, “Le urgen clases de baile”, “No ofrece nada interesante a sus seguidores”, le comentaron.

No obstante, a Lizbeth Rodríguez no le molestan las críticas, al contrario, las disfruta y por ello damos por hecho que habrá más videos.