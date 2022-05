Lis Vega les pide a las mujeres creer en su intuición para cuidarse de la inseguridad en México. La cantante señaló que hay que estar atenta a esas señales que siempre aparecen cuando algo no va bien.

Tras su aparición en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, Lis Vega recordó que ha sido de las celebridades que más han defendido México en el mundo y señaló que no se debe ver como un país donde matan a las personas.

En su conversación con varios medios de comunicación, Lis Vega recordó que a ella una ves la privaron de su libertad en un secuestro exprés.

Varias celebridades han sido cuestionadas sobre la ola de violencia e inseguridad que hay en México. Joy, de Jessy & Joy, no pudo evitar llorar al hablar de la incertidumbre que le da vivir en el país.

Por su parte Lis Vega les pidió a las mujeres cuidarse y creer en la intuición, ya que siempre existen señales que advierten que algo no está bien.

Al ser cuestionada sobre si tenía algún consejo para las mujeres, Lis Vega señaló que lo más importante es cuidarse y no confiar en todas las personas.

“Pues más que nada es que tengan cuidado, no confiarse cada día más. Saber con quién sales, con quién te juntas” Lis Vega

Lis Vega resalto que es importante estar atentas a las señales que se reciben, pues regularmente hay indicios de que algo no está bien.

“Cuando algo no te late pues apartarte. Que crean en su intuición y si es negativa que no avancen a lo que sea que estén viviendo en sus vidas, yo le llamo el tercer ojo. La energía no miente” Lis Vega

Lis Vega pide que no se espante al mundo con la inseguridad que hay en México

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Lis Vega lamentó la situación que atraviesa el país pues recordó que se han alcanzado limites muy altos de inseguridad.

“Todas las mujeres y los seres humanos nos sentimos inseguros en un país donde estamos en picos de inseguridad y es muy triste porque al final eso tiene que venir de un núcleo, de un sistema donde necesitamos sentirnos protegidas y apoyadas” Lis Vega

Lis Vega recordó que es una de las personas que más ha defendido México, pues considera que tiene varias cosas que lo destacan entre otros países.

“Cada vez es más fuerte esto y es muy triste que yo me la paso defendiendo a este país que amo tanto, que tiene tanta historia, gente tan bella, tan buena gastronomía, paisajes, turismo” Lis Vega

Durante su conversación Lis Vega destacó que tampoco se trata de espantar a las personas por la inseguridad que se vive en el país.

“Y que mucha gente me diga, México no, ahí matan a la gente y yo me quedo, así como diciendo no. Tampoco es así, tampoco hay que espantar tanto en el mundo” Lis Vega

Lis Vega señaló que México no es el único país que enfrenta problemas, pues actualmente hay dos países en guerra.

“El mundo está en caos porque el verdadero Covid-19, somos los humanos. No hay amor, empatía, es muy fácil juzgar, señalar, no estamos en el zapato de nadie para tener el derecho de estar señalando a los demás” Lis Vega

Lis Vega agradece estar viva después de que fue víctima de un secuestro exprés

Durante su conversación Lis Vega recordó que en 2006 fue víctima de un secuestro exprés cuando viajaba en su Hummer.

“Claro si a mí me secuestraron en el 2006, un robo exprés con secuestro. Me bajaron de mi Hummer y me tiraron en Tlalpan” Lis Vega

Lis Vega señaló que por casi 10 horas estuvo secuestrada y fue una situación horrible. Sin embargo ahora agradece que está viva.

“Casi 10 horas, fue horrible con pistola en la cabeza y todo. Pero gracias a Dios estoy viva y al final eso es lo que importa” Lis Vega

En su conversación Lis Vega señaló que lo más importante es cómo las personas se sobreponen a estas difíciles experiencias.

“Experiencias tenemos todos de diferente manera y no es lo que te pasa sino cómo sobrevives de eso y te levantas, mientras estás vivo pues tienes que soltar, sanar y seguir” Lis Vega