Con 44 años, la actriz y bailarina cubana Lis Vega aseguró que no le molestan que sus operaciones se vean exageradas incluso dijo estar feliz de la persona que ve hoy en día.

Una de las cosas que ha sorprendido recientemente es el drástico y evidente cambio estético de la actriz cubana Lis Vega.

Por lo que en esta ocasión en entrevista con los medios a su regreso a México, la prensa cuestionó a Lis Vega sobre sus operaciones estéticas, las cuales han llegado a verse exageradas.

A Lis Vega no le molesta que sus operaciones se vean exageradas (Instagram @lisvegaoficial)

Ante esto la actriz cubana Lis Vega calificó a estas críticas como un “tema trillado”, en donde apuntó que nadie debería opinar de lo que se hace o no en su cuerpo.

“Es un tema tan trillado, o sea al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga, lo que yo no me haga (...) creo que al final cada quien, la gente que te admira porque tu eres un artista, te va admirar por lo que haces”

Lis Vega