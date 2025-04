Hubo un momento de tensión cuando Sandra Echeverría de 40 años de edad, ventiló a Leonardo de Lozanne por no haberle cumplido la promesa de renovación de votos.

Ahora que todo parece ir por un mejor camino entre Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne de 54 años de edad, el matrimonio compartió los planes que tienen a futuro.

Y es que más allá de agrandar la familia como comúnmente pasa, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne tienen planes de renovar sus votos, pero por alguien no se ha cumplido este objetivo.

Han pasado dos años desde la primera vez -en noviembre del 2022- que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne compartieron el haberse separado tras más de 10 años juntos.

Sin embargo, el matrimonio ahora se ha compartido en redes sociales más felices que nunca, viajando y disfrutando de su familia.

Pese a ello, no faltan los momentos incómodos que en ocasiones viven frente a las cámaras, como el que Sandra Echeverría hizo pasar a Leonardo de Lozanne.

Fue en una entrevista mostrada en Sale el Sol que se captó el momento en que la actriz ventiló que Leonardo de Lozanne no cumple las promesas que le hace.

Esto debido a que Sandra Echeverría no tuvo pudor en ventilar que Leonardo de Lozanne le prometió una renovación de votos cuando regresaron, pero esto no ha sucedido parece que por él.

“Leo me prometió una ceremonia de renovación de votos, no me la ha cumplido, pero sigue ahí en el calendario muchachos, ya les contaré”.

Sandra Echeverría, actriz.