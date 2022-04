¿Vadhir Derbez podría buscar a Belinda ahora que terminó su relación con Christian Nodal? Esto dijo el hijo de Eugenio Derbez al ser cuestionado sobre la situación de su excompañera de la telenovela ‘Cómplices al rescate’.

Durante su conversación en el programa ‘D-Generaciones’, Vadhir Derbez confesó que Belinda le rompió el corazón ya que cuando eran pequeños le pidió ser su novia, pero ella se negó.

Tras su ruptura con Christian Nodal, Vadhir Derbez fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a buscar a Belinda y ver si en está ocasión la cantante acepta ser su novia.

Vadhir Derbez revela si podría buscar a Belinda ahora que está soltera

Vadhir Derbez se ha consolidado en su carrera como actor, sin embargo también ha mostrado sus deseos de desarrollarse en la música.

A través de sus redes sociales, Vadhir Derbez sorprendió a sus seguidores al compartir que tenía un nuevo look y es que va a participar en una nueva película junto Rob Schneider.

En entrevista para el programa Hoy, Vadhir Derbez se mostró muy emocionado con sus planea a futuro, pero no pudo dejar de recordar a Belinda cuando señaló que también le gustaba la moda.

“‘A mi me gusta imponer moda’, ya saben quién. Me encanta, honestamente desde siempre me ha gustado vestirme bien, explorar, arriesgarme un poquito más” Vadhir Derbez

Tras recordarla en su conversación, Vadhir Derbez fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a buscar a Belinda ahora que regresó a la soltería tras terminar su compromiso con Christian Nodal.

De manera contundente Vadhir Derbez señaló que en realidad él prefiere que pasen por destino, ya que cree que si la vida tiene algo para ti, te lo va a poner enfrente.

“No la estoy buscando así de ‘ya está soltera tal persona y entonces voy por ella’, pues no. Soy fiel creyente de que si la vida tiene algo para ti, te lo va a poner enfrente, así que ya veremos que me pone” Vadhir Derbez

Aunque no se mostró cerrado a la posibilidad, Vadhir Derbez puntualizó que no la va a buscar y que pese a la insistencia del reportero no iba a decir nada más.

“La verdad no sé, todo puede ser, no lo estoy buscando, ya sé lo que estás buscando, pero no lo voy a decir” Vadhir Derbez

¿Qué pasó entre Vadhir Derbez y Belinda?

Belinda y Vadhir Derbez comenzaron sus carreras desde muy pequeños, por lo que han coincidido en varios proyectos como en la película ‘My Little Pony: Nueva generación’.

Sin embargo tuvieron la oportunidad de convivir durante las grabaciones y la gira de la telenovela ‘Cómplices al rescate’.

En entrevista para el programa ‘D-Generaciones’, Vadhir Derbez confesó se encontraba enamorado de Belinda, pero ella le rompió su corazón.

“(Belinda) era tímida, coqueta… era como coquetona. Le gustaba la atención de todos y como que de repente picaba… Yo andaba en mi desmadre y, de repente, si te trataba mejor que a otro, como niño (te emocionabas). De repente era más fría y todo… entonces me rompió el corazón” Vadhir Derbez

A más de 20 años de diferencia, Vadhir Derbez bromeó con la situación al señalar que estaba esperando que Belinda lo busque a él.