Christian Nodal fue visto al lado de Aurora Cárdenas, una exitosa empresaria de bienes raíces que podría ser su nueva novia.

Tras dos meses de su ruptura con Belinda, Christian Nodal ya se habría dado una nueva oportunidad en el amor al conocer a Aurora Cárdenas.

La joven, que cuenta con su propia empresa, habría conocido al famoso gracias a su trabajo en la compra y venta de inmuebles.

Pero, ¿quién es Aurora Cárdenas? Acá te contamos todo sobre la empresaria y presunta novia de Christian Nodal.

Aurora Cárdenas (@auroracardenas / Instagram)

Aurora Cárdenas, exitosa empresaria de bienes raíces

Aurora Cárdenas es la empresaria que se habría robado el corazón de Christian Nodal, según se reveló en una fotografía.

Luego del alboroto que causó la imagen, ahora trasciende el nombre de Aurora Cárdenas en el medio del espectáculo.

Aurora Cárdenas es CEO de la empresa ‘I Did It For You’ , que tiene 10 años de experiencia en el sector de bienes raíces.

Además, la joven cuenta con certificaciones Máster en ventas globales, bienes raíces y estrategias en el sector.

Aurora Cárdenas se define como una mujer “fuerte, valiente, muy apasionada” en su trabajo y cada ámbito de su vida.

Si bien su perfil profesional no es poca cosa, los fans de Christian Nodal han hecho énfasis en la belleza de Aurora Cárdenas .

En redes sociales, donde la empresaria está aumentando seguidores cada minuto, aparecen fotos que exhiben su físico y carisma.

La cuenta de Instagram de Aurora Cárdenas no tiene rastro de algún novio o pareja, por lo que los rumores con Christian Nodal cobran fuerza.

La mamá de Christian Nodal sigue a Aurora Cárdenas

Aurora Cárdenas, la presunta novia de Christian Nodal, está en el ojo del escándalo.

Los fans del cantante están al acecho para averiguar más acerca de la joven y, algo que llamó la atención de muchos, es que Cristy Nodal la sigue en redes.

Sí. La mamá de Christian Nodal sigue a Aurora Cárdenas en Instagram.

Esto, según los rumores, sería la prueba de que la joven ya hasta conoce a la familia de Christian Nodal y podrían estar saliendo.